Viens no Suntažu pagasta simboliem ir muižas kungu māja – pils, kura celta 1780.-1782.gadam. 19.gs. vidū tā tika modernizēta, piešķirot tai neogotisku veidolu. Suntažu muiža ir vairākārt postīta un atjaunota. Kopš 1920. gada pilī darbojas skola.
Ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus, pārgājiena dalībnieki šajā aizraujošajā piedzīvojumā dosies vairākās grupās (dalībnieku skaits grupā – 20 cilvēki). Pirmā no tām startēs jau plkst. 9.00.
Tāpat pārgājiena laikā tiks organizēta nūjošanas nodarbība tiem, kuri vēlas apgūt nūjošanas pamatus un pārliecināties par šī sporta veida pozitīvo ietekmi uz veselību.
Interesenti ir aicināti reģistrēties gan pārgājienam, gan nūjošanas nodarbībai, sūtot pieteikumu uz e-pastu . Pieteikumā lūgums vārdu, uzvārdu, interesējošo aktivitāti (pārgājiens vai nodarbība), kā arī to, vai ir pieejamas nūjas, lai Oveselība treneri var sagatavot nepieciešamo ekipējumu.
Nūjošanas pārgājienu ciklu “Iepazīsti Ogres novadu!” veido pieci dažādi pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju ne vien izbaudīt kustību prieku svaigā gaisā un pozitīvas emocijas lieliskā kompānijā, bet arī atklāt daudz jaunu, interesantu vietu un lietu gan Ogres pilsētā, gan arī ārpus tās. Pirmie trīs pasākumi norisinājās Ogres pilsētā un Ķeipenes un Krapes pagastos.
Pārgājiens tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”).