Šī īpašā akcija ir Oak’A Burgers pateicība par milzīgo atbalstu un sirsnību, ko komanda ir saņēmusi aizvadītajā vasaras pilsētu svētku sezonā – tās ietvaros tiek apciemotas 6 Latvijas pilsētas un Ogre ir pirmspēdējā pietura. Nāciet laicīgi, jo 100 cilvēku rinda mēdz izveidoties vēl pirms pasākuma sākuma!
Pie Oak’A treilera valdīs lieliska noskaņa ar gardiem burgeriem, mūziku, pozitīvām emocijām un iespēju satikt Oak’A komandu klātienē.
“Mēs patiesi novērtējam katru pilsētu, kas mūs uzņem ar tik lielu sirsnību – Jūsu enerģija un smaidi padarīja mūsu vasaru neaizmirstamu,” saka Oak’A Burgers komanda. “Iepriekšējo pilsētu atsaucība mūs patīkami pārsteidza – tagad ar nepacietību gaidām tikšanos ar Ogri!”
Kur: Brīvības iela, laukums starp veikalu “Elvi” un Ogres novada kultūras centru
Kad: 20. novembrī, plkst. 13:00
Kas: 100 bezmaksas Oak’A burgeri
Pasākuma laikā notiks fotografēšana un videoierakstu veikšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti Oak’A Burgers sociālo tīklu kontos.