Abām autorēm šī bija pirmā tikšanās ar lasītājiem bibliotēkā, un, pārvarot pirmo mulsumu un satraukumu, saruna izdevās vienkārša, nepiespiesta un atklāta.
“Drosme rakstīt. Drosme būt,” - tāda bija šīs tikšanās devīze, un abas jaunās autores atzina, ka šo īpašību uz sevi var attiecināt, taču rakstīšanas procesā daudz svarīgāka ir pacietība un neatlaidība, kā arī lielas darba spējas.
Sarunā labprāt iesaistījās arī skatītāji, kas uzdeva sev interesējošus jautājumus gan par rakstīšanas procesu, gan par grāmatu mērķauditoriju un lasītāju atsauksmēm. Inga Grencberga un Helēna Ora neslēpa savas emocijas, runājot par grāmatu tapšanu, un uz ikvienu jautājumu atbildēja ar patiesu interesi.
“Paldies par šo pasākumu! Cik labi apjaust, ka rakstnieki ir tādi paši cilvēki kā mēs!” tādas bija sarunas klausītāju un skatītāju emocijas pēc tikšanās, kas, jāatzīst, šķita, ka pārtrūkst pusvārdā, jo stāstāmā un jautājamā bija vēl ļoti daudz. Paldies vārdi un pozitīvo domu apmaiņa turpinājās vēl kādu labu laiciņu pēc tam, kad saruna bija beigusies, jo abām jaunajām autorēm bija jāpiedzīvo gara autogrāfu kārotāju rinda.
Ogres Centrālā bibliotēka saka paldies Ingai Grencbergai un Helēnai Orai par atsaucību un interesi pasākuma organizēšanā un tapšanā. Novēlam vēl daudz aizraujošu, emocionālu un sirsnīgu tikšanos Latvijas bibliotēkās.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre