“Šādi rīkot svētkus plānojam arī nākamgad, jo mūsu nostāja ir, ka pilsētas svētkiem jānotiek visā pilsētā, nevis tikai centrā. Plānojot svētku pasākumus esam aptvēruši arī
pilsētas mikrorajonus,” atklāj Ogres novada Kultūras centra direktore Elīna Aupe.
Šogad “Ceļo Ogrē” pieturvietās muzicēja, sportoja, dejoja, dziedāja, rādīja kino un ar vēl citām dažādām norisēm aicināja ogrēniešus un pilsētas viesus baudīt svētku atmosfēru.
Svētku moto bija “Lai skan!”, tāpēc abas ceļojuma dienas Ogrē varēja baudīt koncertus un citus muzikālus pārsteigumus, kas piepildīja ne vien pilsētas ielas, bet arī sabiedrisko transportu, lielveikalu stāvlaukumus un citas neierastas vietas.
Sestdien, piedaloties orientēšanās spēlē un citās aktivitātes, bija iespēja aplūkot Centrālo bibliotēku un bibliobusu, baudīt koncertus bijušās sanatorijas “Ogre” telpās, kā arī ielūkoties Ogres tipogrāfijas kvartālā, kurā norisinājās Jauniešu diena “Bez panikas 21”.
Kartonfabrikas rajonā, spēļu laukumā (Vidus prospektā 25) un Zilo kalnu pakājē spēlēt spēles, līdzdarboties muzikālās izrādēs, uzburt milzu burbuļus un radoši izpausties kopā ar vecākiem bija aicināti jaunākie svētku dalībnieki.
Jaunatklātajā Marsona laukumā varēja izbraukt ar drifta kartingu, aplūkot mākslas vingrotāju paraugdemonstrējumus, doties orientēšanās pārgājienā un piedalīties virknē citu sportisku aktivitāšu. Savukārt Krasta laukumā norisinājās ielu basketbola 3X3 un florbola sacensības.
Vakarpusē ap 200 dalībniekiem pulcējas tradicionālajā “Laivu parādē”, kas šogad sākas no Krasta laukuma un noslēdzās pie aizsargmola Daugavā.
Svētku noslēgumā “Ceļo Ogrē” apmeklētājus no Pilsētas skvēra skatuves sveica koncerta “Dzīvā skatuve Ogrē”dalībnieki.
No pulksten 18.30 līdz pat pusnaktij ceļotāji varēja baudīt Latvijā zināmu mūziķu daiļradi, aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu tenora Mihaila Čuļpajeva un soprāna Viktorijas Pakalnieces, ekoloģiskās mūzikas grupas DUCELE, muzikālas apvienības CREDO, solistes Dināras Rudānes & Rock5 Band, kā arī grupu ROCK'N' BERRIES un BLOODY HEELS izpildījumā.