Ogrē aizvadīts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu rudens kross

Vairāk nekā 320 audzēkņi no 21 profesionālās izglītības iestādes Latvijā izturību unsportisko sagatavotību apliecināja Ogrē, kur 5. oktobrī norisinājās Profesionālāsizglītības sporta darba metodiskā centra „AMI” un Ogres tehnikuma organizētais Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu rudens kross.

“AMI” sporta darba metodiskā centra valdes priekšsēdētāja Irēna Bukovska pastāstīja, ka šīs ir pirmās sacensības šajā mācību gadā, ko organizē Profesionālās izglītības sporta darba metodiskais centrs „AMI”, kurš darbojas Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” struktūrā. “Ceram, kamēr notiks mācības klātienē, varēsim piedāvāt arī citas plānotās sacensības, piemēram, sacensības galda tenisā un šautriņmešanā, kā arī citas sportiskās aktivitātes. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, šogad uz rudens krosu pieteicies dubults profesionālās izglītības iestāžu skaits un var just, ka audzēkņi ir noilgojušies pēc šāda veida aktivitātēm,” atklāja Irēna Bukovska.


Savukārt paužot prieku par notiekošo pasākumu Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante sacīja: “Ir lieliski, ka sporta darba metodiskais centrs pastāv, jo tas vieno Latvijas profesionālas izglītības iestādes. Tiem audzēkņiem, kuriem patīk sports, kuri cītīgi trenējas, ir iespēja piedalīties sacensībās un apliecināt sevi gan valsts mērogā, gan arī dodoties uz ārzemēm.”


Pirms skrējiena sportistus ar dziesmu un ritmisku iesildīšanos kora dziedājuma pavadībā sveica Ogres tehnikuma audzēkņi interešu izglītības pedagoga Reiņa Grīnhofa vadībā.


Sacensībās startēja 21 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu komanda, tajā skaitā arī mājinieku – Ogres tehnikuma – komanda. Katru komandu pārstāvēja 8 meitenes un 8 puiši. Jaunietes veica 1000 m, bet jaunieši 3000 m garu distanci, skrienot pa meža takām aiz Ogres tehnikuma mācību korpusa ēkas Aizupēs.


Rudens krosā starp meitenēm pirmo vietu izcīnīja Saldus tehnikuma komanda, otro vietu VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” komanda un trešo vietu
ieguva Jelgavas tehnikuma komanda.


Savukārt puišu grupā pirmo vietu izcīnīja Saldus tehnikuma komanda, otro vietu ieguva Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” komanda un godalgu par trešo vietu saņēma Jelgavas tehnikuma komanda.

