Ogrē atklās starptautisku laikmetīgās mākslas izstādi

Izstādes koncepcijas pamats balstās uz tādām tēmām kā saruna, empātija, telpa un laiks, īpašu uzsvaru liekot uz materialitāti un telpisko domāšanu. Koks, metāls, porcelāns un skaņa zaudē savu statisko lomu — tie runā savstarpēji un atsevišķi ar telpu un tās arhitektūru. Mākslinieku darbos telpa kļūst ne tikai par vietu, kurā eksponēts mākslas darbs, bet arī par aktīvu mākslinieciskā procesa sastāvdaļu. Tas ir apzināts, iespējams, pat nedaudz naivs aicinājums pārdomāt laikmetīgās mākslas funkciju un tās meklējumus šodienas turbulenti satraucošajā pasaulē.
Vienlaikus, izstāde darbojas kā atgādinājums par mazu bērnu sapņiem — laiku, kad mūsu uztvere bija tīra no aizspriedumiem un mēs ticējām, ka lietām piemīt dvēsele, ka debesis māk runāt un ka visneparastākās pasaules var uzbūvēt no jebkura pagalmā atrastā nieka. Ekspozīcija piedāvā mākslinieku kopēju, smeldzīgu un reizēm neparedzamu refleksiju par neaizsargātību un dziedēšanos, par redzēšanu un glābšanos, par nepārtrauktu klātbūtni sevī un telpā, kurā esam.
Izstādes autori: Aigars Bikše, Xiyao Chen & Julija Počiūtė, Daina Dieva, Rokas Dovydenas, Rimantas Milkintas, Kristine Mifsud, Oto Holgers Ozoliņš, Pauls Pudžs, Mykolas Sauka, Augustas Serapinas, Dārta Sidere, Elza Sīle, Skuja Braden.
Izstādes mērķis ir nodrošināt tiešu, dzīvīgu un nepastarpinātu telpu laikmetīgās mākslas meklējumiem un problēmu atspoguļojumiem ārpus lielajiem centriem.
Starptautiskā izstāde “Izelpa. Telpa”apmeklētājiem būs pieejama no 2026. gada 9. oktobra līdz 2027. gada 9. janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Izstādes kurators: Māris Grosbahs