Koncertizrāde skatītājiem piedāvā ielūkoties vienās Latgales kāzās, kur 24 stundu laikā piedzīvotais līdzinās veselam dzīvesstāstam. Notikumu centrā ir jaunais pāris un viņu radi, kuru neprognozējamā rīcība rada virkni komisku un absurdus pavērsienus, kas raksturo Latgales temperamentam raksturīgo dzīvesprieku un tiešumu.
Uz skatuves redzams aktieris Imants Strads, kurš vienlaikus ir arī koncertizrādes režisors un idejas līdzautors, kopā ar kolēģiem Raimondu Vazdiku, Elīnu Bojarkinu vai Sandiju Misiku, Edgaru Pujātu vai Ritvaru Gailumu, kā arī dziesminieku Miku Frišfeldu. Muzikālo noskaņu veido folkloras kopa “Tramvaja muzikanti”, kuras sastāvā darbojas vairāki jaunie mūziķi, un arī paši aktieri izrādes laikā iesaistās muzicēšanā, radot autentisku kāzu atmosfēru.
Sižets veidots ar izteiktu humoru – lai segtu kāzu izmaksas, jaunā pāra radi no kaimiņu mājas nozog zārku un mēģina to pārdot, tā aizsākot notikumu ķēdi, kas pāraug krāsainā un pārspīlēti komiskā piedzīvojumā.
Koncertizrādes idejas autori ir Niks Volmārs un Imants Strads, un tās veidotāji uzsver, ka galvenais uzdevums ir radīt skatītājiem kopīgu svētku sajūtu. Spriežot pēc līdzšinējās publikas reakcijas, tas arī izdodas – skatītāji ne tikai smejas, bet arī aktīvi iesaistās, pārvēršot izrādi par kopīgu pieredzi.
