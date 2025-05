Ogrē gaidāma tiešraide no Černihivas - koncerts ar vairākiem pasaules pirmatskaņojumiem "Vienotībā ir spēks"

Koncertā uzstāsies Ukrainas Bruņoto spēku godalgotais akadēmiskais orķestris trīs izcilu diriģentu vadībā: Atvars Lakstīgala (Ogre, Latvija), pulkvedis Ihors Kišmans (Ukrainas Bruņoto spēku galvenais diriģents, Kijiva), Oleksandrs Ševčuks (Ukrainas nopelniem bagātais mākslinieks, Černihivas Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājs).

Šis pasākums turpina sestdienu muzikālo vakaru tradīciju, kas 2022. gada rudenī tika atjaunota pēc Ukrainas Mūzikas akadēmijas iniciatīvas un ar mecenāta Antona Artemenko un biedrības “Ziemeļu kultūras galvaspilsēta” atbalstu. Tā mērķis – popularizēt ukraiņu mūziku un ar kultūras starpniecību sniegt reālu palīdzību Ukrainas aizstāvjiem. Katra ieejas biļete ir tiešs ziedojums armijas atbalstam, norāda Ogres novada pašvaldībā.

Kara apstākļos Ukraina izjūt patiesu Eiropas tautu solidaritāti — ne tikai no galvaspilsētām, bet arī no mazākām pilsētām, kas sniegušas morālu un praktisku atbalstu. Tāda pilsēta ir arī Ogre Latvijā — Černihivas sadraudzības pilsēta kopš 2007. gada. Kopš 2022. gada Ogre ir sniegusi būtisku palīdzību pilsētas atjaunošanā: sākot no ziedotajiem transportlīdzekļiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem līdz pat atbalstam vietējām mākslas skolām, nodrošinādama tās ar materiāliem un pat retiem mūzikas instrumentiem.

Slavenais Latvijas diriģents, brīvprātīgais un Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala jau vairākkārt viesojies Černihivā, nogādājot humāno palīdzību. Šoreiz viņš atgriežas ar muzikālu misiju — pēc viņa iniciatīvas koncertā izskanēs pasaules pirmatskaņojumi vairākiem mūsdienu latviešu komponistu darbiem, vēsta pašvaldībā.

Koncertprogrammu veidos Raimonda Paula, Gunāra Ordelovska, Lolitas Ritmanis, kā arī ukraiņu komponistu – Jurija Ševčenko, Borisa Školovoja, Levko Koloduba un Eduarda Kravčuka – skaņdarbi. Pasākumu papildinās mākslas izstāde “Ukraina–Latvija”, kurā būs aplūkojami Černihivas mākslas skolu audzēkņu darbi, akcentējot kultūras dialogu starp abām tautām.

Šis Eiropas dienas koncerts ir simbols izturībai, vienotībai un kopīgām vērtībām. Tas vēlreiz apliecina, ka kultūra ir spēks, kas vieno tautas pat visgrūtākajos laikos, atzīmē pašvaldības pārstāvji.