Ogrē gaidāms radošais kinoseanss ar filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" režisoru

Notikusi Latvijā līdz šim lielākā filmas pirmizrāde – "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" 6. novembra vakarā noskatījušies vairāk nekā 3500 skatītāju. Visā Latvijā aktīvi tiek rādīti “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” seansi, bet filmas komanda aicina uz īpašu radošo seansu Ogres novada Kultūras centrā 12. novembrī plkst. 19.00, kas sniegs iespēju ne tikai noskatīties filmu, bet arī uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās, atklājot vairāk par klusējošajām vēstures šķautnēm, informē organizatori.

Filma balstīta uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū – padomju okupētās Latvijas Rīgā, kur top sieviešu basketbola komanda “TTT”. Komanda drīz kļuva par Eiropas un pasaules basketbola leģendu, 18 reizes uzvarot Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai). Filmas galvenā varone ir Dzidra Uztupe-Karamiševa, pirmā komandas kapteine, caur kuras stāstu atklājas treniņu un sacensību dramatisms, politiskais spiediens, kā arī drosme un spēks uzvarēt tos, kurus nedrīkst uzvarēt.

“Šī filma nav tikai par basketbolu. Tā ir par cilvēkiem, kuri cīnījās – katrs gan savā, citādā veidā. Par spēku un mīlestību, kas rodas pret ģimeni komandu un savu zemi. Šādi stāsti ne tikai ir jānofilmē – tiem ir jāatrod arī savs skatītājs. Radošie seansi ir svarīgi tieši tāpēc, lai mēs atvērtu vietu sarunām un uzklausītu viens otru,” stāsta režisors Dzintars Dreibergs.

Galvenajā lomā aktrise Agnese Budovska, filmā piedalās arī aktieri Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi.

