Filma balstīta uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū – padomju okupētās Latvijas Rīgā, kur top sieviešu basketbola komanda “TTT”. Komanda drīz kļuva par Eiropas un pasaules basketbola leģendu, 18 reizes uzvarot Eiropas Čempionvienību kausā (mūsdienās pielīdzināms FIBA Eirolīgai). Filmas galvenā varone ir Dzidra Uztupe-Karamiševa, pirmā komandas kapteine, caur kuras stāstu atklājas treniņu un sacensību dramatisms, politiskais spiediens, kā arī drosme un spēks uzvarēt tos, kurus nedrīkst uzvarēt.
“Šī filma nav tikai par basketbolu. Tā ir par cilvēkiem, kuri cīnījās – katrs gan savā, citādā veidā. Par spēku un mīlestību, kas rodas pret ģimeni komandu un savu zemi. Šādi stāsti ne tikai ir jānofilmē – tiem ir jāatrod arī savs skatītājs. Radošie seansi ir svarīgi tieši tāpēc, lai mēs atvērtu vietu sarunām un uzklausītu viens otru,” stāsta režisors Dzintars Dreibergs.
Galvenajā lomā aktrise Agnese Budovska, filmā piedalās arī aktieri Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi.