Konkursa laureātu vidū bija arī divi Ogres tehnikuma audzēkņi – prasmju konkursā Skatlogu dizains un noformēšana, godalgu saņēma Endija Viktorija Barkauska, savukārt prasmju konkursā Smago spēkratu apkope un remonts godalgu saņēma Matīss Vaivods. Abi mācību iestādes audzēkņi kāpa uz pjedestāla un saņēma medaļas par iegūtu otro vietu.
Sveicot visu profesionālo skolu audzēkņus ar gūtajiem panākumiem un sakot lielu paldies pedagogiem, par ieguldījumu jauniešu izaugsmē, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante
norādīja: “ Latvija ir maza, bet mēs vienmēr esam ļoti uzņēmīgi. Ilze Brante arī atklāj, ka šogad aprit 71 gads, kopš pasaules valstis nolēma, ka vajadzētu izveidot pasaules standartus profesionālajai izglītībai un rīkoja pirmo pasaules profesionālas meistarības konkursu. Šobrīd arī Latvijai ir svarīga loma Eiropas un pasaules līmeņa profesionālas meistarības konkursu organizēšanā.
Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās, uzrunājot klātesošos, pauda: “Šis gads visā valstī bija milzīgs izaicinājums. Konkursantiem, kuriem bija jāgatavojas savam nacionālajam konkursam, bija ļoti ierobežotas iespējas to darīt. No 31 WorldSkills Europe dalībvalsts tikai 11 spēja šajos sarežģītajos apstākļos noorganizēt
konkursus. Ar lepnumu varu teikt, ka mēs bijām vieni no tiem. Ar visu pūlēm un līdzdalību šis konkurss mums izdevies veiksmīgs. Kopumā notika 17 prasmju konkursi un 5 no tiem noritēja tiešsaistē. Paldies visiem dalībniekiem un profesionālās izglītības iestādēm, kurās, ievērojot visus noteikumus, bija iespēja konkursus īstenot.”
Konkursā kopumā šogad piedalījās 103 konkursanti no 31 profesionālās izglītības iestādes.
Godalgu pasniegšanas starplaikos, laureātus priecēja muzikāli pārsteigumi Ogres tehnikuma audzēkņa un muzikālā konkursa O Faktors uzvarētāja Denija Jorena Griezes un mācību iestādes pedagogu izpildījumā.
SkillsLatvia nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem notiek sākot no 2017. gada. Konkurss izceļ jauno profesionāļu prasmes un
stiprina profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību. Šogad dalībnieku vērtēšanā piedalījās vairāk kā 50 dažādu nozaru profesionāļi un uzņēmuma pārstāvji, kas
uzteica profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sagatavotības līmeni un bija patīkami pārsteigti par viņu sniegumu.