Lai gan iepriekš nesaskaņoti, visu četru autori darbi izskanēja vienotā tēmā – tie vēstīja par tumsas un gaismas nebeidzamo cīņu mūsos un arī ārpus mums. Pasākumu ar jaunradītā stāsta pirmlasījumu iesāka Andris Akmentiņš, bet turpināja Džena Andersone, kas klausītājiem piedāvāja līdz šim vēl nekur neizskanējušu stāstu “Bāka”. Tālāk sekoja Ilzes Jansones lasījums, kurā dzirdējām stāstu no topošā stāstu krājuma, bet prozas lasījumu noslēgumā bija iespēja dzirdēt Rvīna Vardes uzstāšanos ar stāstu, kurā autora humors mijās ar asprātīgu pasaules un līdzcilvēku redzējumu.
Lasījumus papildināja mūziķe Elizabete Emma Rulle, kuras arfas spēle veidoja vienotu priekšnesumu un turpināja rakstnieku lasīto stāstu vēstījumu.
Lai arī pasākums izskanējis un noslēdzies, stāsti nekad nebeidzas. Tie ir mums visapkārt un, protams, lasījumu dalībnieku grāmatās, kas atrodamas arī Ogres Centrālās bibliotēkas plauktos.