Tieši ar šādu noskaņojumu Ogre arī piedalīsies lielajā konkurencē par statusu Ogre – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Jau drīzumā tiks izsludināts konkurss par vizuālo identitāti, un tajā ar savām idejām un redzējumu tiks aicināts piedalīties ikviens Ogres novada iedzīvotājs.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis par projekta ieceri uzsver: "Ogre ir videi draudzīga pilsēta, un pēdējos gados tā piedzīvo ļoti strauju izaugsmi visās jomās, arī kultūrā. Jau šobrīd Ogrē ir tapis profesionāls teātris, tāpat šogad mēs piedzīvosim jaunās bibliotēkas un vairāku infrastruktūras objektu atklāšanu, 2024. gadā Ogrē tiks atklāts Muzikālais teātris, kas Ogres novadam pavērs iespēju realizēt visaugstākās mākslinieciskās ambīcijas. Vēlos uzsvērt, ka, iesaistoties šajā projektā, mēs jau tagad varam uzrunāt Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldības un darboties kopā, kultūras galvaspilsētas projektu veidojot topošā Ogres novada kontekstā."
Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs, kā arī projekta "Ogre – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" pieteikuma sagatavošanas un darba grupas vadītājs Atvars Lakstīgala atzīst: "Ogre ir viena no visskaistākajām Latvijas pilsētām, to atzīst ne tikai Ogres un tās novada iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi. Ir pienācis laiks parādīt visai pasaulei, ka Ogre ne tikai pēc atrašanās vietas ir Latvijas centrs, bet tāds var būt arī ar savu kultūras pasākumu piedāvājuma klāstu. Īpaši svarīgi man ir iesaistīt visus Ogres novada iedzīvotājus projekta realizēšanā, izcelt mūsu novada tradīcijas, personības, kultūras un sporta iestādes, uzņēmumus, tā lai šis projekts būtu ieguvums visiem novada iedzīvotājiem".
Plānots, ka galīgo lēmumu par Ogres pieteikšanu dalībai projektā "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" deputāti pieņems kārtējā domes sēdē februārī.
Projekts "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm. 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. 2014. gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.