Muzikālās gaitas grupa uzsāka 2012. gadā un līdzšinējā darbībā muzicēts ne mazums vietējos, kā arī ārvalstu festivālos un pasākumos. The COCO’NUTS īstā maģija slēpjas
dzīvajos koncertos, kas ir radošu eksploziju un improvizācijas pārpildīti, padarot katru uzstāšanos atšķirīgu no iepriekšējās.
Muzikālās apvienībasThe COCO’NUTS koncerts būs viens no 6 brīvdabas koncertcikla SKVĒRA KONCERTI pasākumiem.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncerts norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Koncerta apmeklējums bez maksas.