Saulgriežu tirdziņa apmeklētājiem ir iespēja iegādāties Līgo tematikai atbilstošas preces, pārtikas produktus, amatu meistaru darinājumus, daiļamatniecības izstrādājumus un citus ražojumus svētku galdam un lustīgai līgošanai. Kūpinājumu smarža un dažādie sieru veidi, ko sarūpējuši tirgotāji no vairākiem Latvijas novadiem, mudina gadatirgus apmeklētājus, jau laikus padomāt par cienastu gaidāmajiem svētkiem.
Izmanto iespēju apmeklēt pirms svētku tirdziņu, lai iegādātos, vietējo ražotāju produkciju un palutinātu gan sevi, gan savus mīļos.