Sestdiena, 19. jūnijs, 2021 15:49

Sestdiena, 19. jūnijs, 2021 15:49

Ogrē norisinās tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT

Ar jautrām čalām un lielu interesi gan no apmeklētāju, gan tirgotāju puses, 19. jūnijā, no plkst.15.00 līdz 19.00, pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra norisinās tirdziņš SAULGRIEŽUS GAIDOT.Tirdziņā valda liela rosība, jo sakarā ar valdības pieņemtajiem lēmumiem, atvieglot vairākus epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, arī tirdziņos šobrīd atļauts tirgoties lielākam pārdevēju skaitam, kā līdz šim.


Saulgriežu tirdziņa apmeklētājiem ir iespēja iegādāties Līgo tematikai atbilstošas preces, pārtikas produktus, amatu meistaru darinājumus, daiļamatniecības izstrādājumus un citus ražojumus svētku galdam un lustīgai līgošanai. Kūpinājumu smarža un dažādie sieru veidi, ko sarūpējuši tirgotāji no vairākiem Latvijas novadiem, mudina gadatirgus apmeklētājus, jau laikus padomāt par cienastu gaidāmajiem svētkiem.


Izmanto iespēju apmeklēt pirms svētku tirdziņu, lai iegādātos, vietējo ražotāju produkciju un palutinātu gan sevi, gan savus mīļos.

