Ogrē norisināsies PAVASARA TIRDZIŅŠ
22. maijā no pulksten 9.00 līdz 13.00, pie Pilsētas skvēra skatuves savu produkciju piedāvās dažādu amatu meistari, savukārt laukumā pie Ogres novada Kultūras centra kāpnēm norisināsies pārtikas produktu tirdziņš.Tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja iegādāties daiļamatniecības izstrādājumus, pārtikas produktus un citas saimniecībā noderīgas preces.
Tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.PAVASARA TIRDZIŅĀ tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.