Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 22:35

Ogrē norisināsies PAVASARA TIRDZIŅŠ

Ogrē norisināsies PAVASARA TIRDZIŅŠ
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 22:35

Ogrē norisināsies PAVASARA TIRDZIŅŠ

22. maijā no pulksten 9.00 līdz 13.00, pie Pilsētas skvēra skatuves savu produkciju piedāvās dažādu amatu meistari, savukārt laukumā pie Ogres novada Kultūras centra kāpnēm norisināsies pārtikas produktu tirdziņš.Tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja iegādāties daiļamatniecības izstrādājumus, pārtikas produktus un citas saimniecībā noderīgas preces.
Tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi un jāievēro citi fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumi.PAVASARA TIRDZIŅĀ tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?