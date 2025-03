Ogrē noskaidroti labākie reģionālie skolēnu mācību uzņēmumi

Bazārā jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī astoņi biznesa profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu un pašvaldības sektora, pasniedzot balvas četrās kategorijās.

Žūrijas pārstāvji: Ogres Valsts ģimnāzijas veselības speciāliste ar pieredzi darba inspekcijas jomā Zanda Bužinska, projektu vadības skolotāja un Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Ogres novada pašvaldībā Ieva Švēde, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Ogres novada pašvaldībā Aija Iesalniece, Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidents Kārlis Palsāns, ģimenes uzņēmuma “Vegan Fox Cosmetics” vadītāja Maija Rieksta-Riekstiņa, vadošā klientu konsultante “Swedbank” Mobilajā konsultēšanas nodaļā Viktorija Daukinte, publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme’’ padomes loceklis Valdis Torms, Ogres novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Eglīts.

Žūrijas pārstāvji.

Kategorijā “SMU biznesa potenciāls” uzvarēja un balvu no “Swedbank Latvia” ieguva SMU “Syllabic” no Ogres tehnikuma, piedāvājot izstrādātus mācību materiālus logopēdiem un pedagogiem, kas palīdz pirmskolas vecuma bērniem attīstīt fonemātisko dzirdi, stāsta bazāra rīkotāji.

Kā “Labākais SMU stends” uzvarēja un balvu no ūdens atrakciju parka “Ogres varde” (SIA “Kustības brīvība”) ieguva SMU “Sea Spirit” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, piedāvājot apsveikuma kartītes un dēstu podiņus, kas izgatavoti no piekrastē izskalotām jūraszālēm un makulatūras.

Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” uzvarēja un balvu no “Swedbank Latvia” ieguva SMU “BalanceIt” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, piedāvājot izglītojošus koka svarus ar ciparu kubiņiem, kas ietver inovatīvu pieeju matemātikas apguvei caur rotaļu, balstoties uz Montesori metodi, stāsta pasākuma organizatori.

Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” uzvarēja un balvu no ūdens atrakciju parka “Ogres varde” (SIA “Kustības brīvība”) ieguva SMU “UViSpek” no Ogres tehnikuma, piedāvājot ierīci, kas personalizējama ar viedās lietotnes palīdzību, izmantojot to kā dizaina elementu – sensoru moduli, kas piestiprināms pie lietotāja somas, apģērba u.c. Šī sistēma nodrošina drošu lietotāja uzturēšanos tiešos saules staros.

Simpātijas balvas no “Swedbank Latvia” tika pasniegta SMU “Sea Spirit”, “Grow Your Health” un “Juno”, vēsta bazāra organizatori.

SMU programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22% programmas absolventu jau ir iesaistījušies uzņēmējdarbībā. 2023./2024. mācību gadā izglītības organizācijā “Junior Achievement Latvia” ir reģistrējušies vairāk nekā 1500 skolēnu mācību uzņēmumu.