Ogrē notiks diennakts nometne diasporas bērniem un jauniešiem

Ogrē notiks diennakts nometne diasporas bērniem un jauniešiem

No 2024. gada 29. jūlija līdz 4. augustam Ogrē notiks diennakts nometne “Daugavas stāsti 2024”, kas tiek rīkota, lai stiprinātu diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju. Nometne notiks jau sesto reizi un tajā piedalīsies 33 bērni un jaunieši vecumā no 7 – 15 gadiem. Tradicionālajiem sadarbības partneriem - biedrībām no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Spānijas un Šveices šogad piepulcējušies dalībnieki no ASV, Francijas un Horvātijas. Latviju nometnē pārstāvēs 7 jaunieši no Venstpils, kurus iesaka un dalību atbalsta Ventspils izglītības pārvalde.