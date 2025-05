Ogrē notiks IT tīklošanās pasākums

Pasākuma laikā būs iespējams ielūkoties tehnoloģiju pasaules daudzveidībā – no pirmajiem soļiem pēc vidusskolas līdz darbam ar NATO militārām virtuālās realitātes simulācijām, no digitālās transformācijas uzņēmumos līdz karjerai, kas ved no kultūras pasākumiem līdz ANO tribīnei, kā arī izmēģināt virtuālās un paplašinātās realitātes (XR) lietotnes un baudīt svaigi ceptas vafeles.

Pasākuma programma:

17.40 – Ierašanās, tīklošanās un vafeles

18.00 – Iepazīšanās un IT iespējas Ogrē un Latvijā

18.20 – Pauls Siliņš (biedrības "Riga TechGirls" valdes loceklis un projektu direktors) – "No sendviču taisīšanas līdz runāšanai ANO"

18.45 – Ieva Kreile (Vidzemes uzņēmējdarbības centra EDIC kontaktpunkta vadītāja un Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja) – "EDIC finansējums Jūsu izaugsmei"

18.55 – Tīklošanās, vafeles un paplašinātās realitātes izmēģinājumi

19.15 – Miks Dāvis Eglītis (“SensoraVR”, Ekonomikas un Kultūras augstskolas students) – "Datorspēļu izstrāde Latvijā – Ko darīt pēc vidusskolas?"

19.40 – Raimonds Ūdris (“Exonicus” “Trauma Simulator” paplašinātās realitātes (XR) izstrādes vadītājs) – "Ar ko sākt, lai izveidotu savu pirmo XR aplikāciju"

20.05 – Noslēgums – vairāk vafeļu un draudzīgas sarunas

“Mēs vēlamies iedvesmot jauniešus un vietējos uzņēmējus izmantot tehnoloģijas kā iespēju attīstīt sevi, savu radošumu un uzņēmējdarbību. Pasākums rada platformu sarunām, idejām un jauniem vērtīgiem kontaktiem” uzsver pasākuma organizatore Agate Ambulte, Digitālo inovāciju parka vadītāja.

Pasākums, kā arī vafeles, ir bez maksas.

Reģistrācija: itwafflemeetup.lv/it-waffle-meetup-ogre.html

Pasākumu organizē IT Waffle Meetup sadarbībā ar Digitālo inovāciju parku.

