Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iepazīt amata vēsturi, darba procesu, kā arī apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai radītu kvalitatīvu un ilgtspējīgu apģērbu. Tāpat būs iespēja apskatīt, iepazīties un iemācīties darināt tautastērpu brunčus, pielaikot un nofotografēties tautastērpā.
Skrodera amats gadsimtiem ilgi bijis nozīmīga kultūras mantojuma daļa – tajā vienlaikus apvienota precizitāte, radošums un dziļa izpratne par audumu un cilvēka augumu.
Pasākumu organizē ogrēniete Santa Mangule kopā ar biedrību “MULINE”, kas dibināta 2018.gadā ar mērķi veicināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju attīstību un popularizēšanu, kā arī stiprināt latvisko kultūrvidi un sabiedrības saliedēšanu un veicināt piederību latviskai identitātei.
Abu sadarbība aizsākusies jau pirms 2013. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, kad tapa pirmie kopīgi darinātie tautastērpi. “Šo gadu laikā darināti tērpi gan mūsu tautiešiem ASV, Īrijā, Vācijā, gan vietējiem deju kolektīviem un privātiem klientiem,” stāsta Santa Mangule un piebilst, “sadarbība ir veiksmīga, jo dalāmies ar jaunām iemaņām un zināšanām.”
Meistarklases laikā Santa demonstrēs skrodera amatu, savukārt biedrība “MULINE” prezentēs jaunumu – Ziemeļkurzemes tautastērpa brunču audumu, kas austs, ievērojot etnogrāfiskos rakstus un saglabājot tautas tradīcijas. Īpaši interesanti, ka jaunais brunču audums ir austs no otrreiz pārstrādātām izejvielām – vilnas atlikumiem, lina un citām dabīgām šķiedrām. Tas ir videi draudzīgs risinājums, kas vienlaikus saglabā auduma izturību, skaistumu un kultūrvēsturisko autentiskumu. Turklāt tā cena ir divreiz zemāka nekā līdzīgiem audumiem tirgū.
Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti, un pasākuma organizatores garantē, ka darbošanās un mācīšanās ne tikai sagādās prieku un jaunus iespaidus, bet arī būs interesants veids, kā pavadīt laiku ārpus ierastās vides, uzklausīt profesionāla skrodera padomus un uzšūt arī sev tautiskos brunčus.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Taču, ja vēlēsieties uzšūt sev tautastērpa brunčus, iepriekš nepieciešama pieteikšanās, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni 29196827. Dalības maksa – 35 eiro.
Pasākuma dalībniekiem un tiem, kuri būs pieteikušies meistarklasei, būs iespēja brunču audumu iegādāties par īpašu cenu – 3 metru kupons kupliem brunčiem maksās 50 eiro.