Ogrē notiks Valsts svētku koncerts

Ogres novada Kultūras centrs
Foto: Ogres novada Kultūras centrs
18. novembrī plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centrā iespēja kopā svinēt Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienu svinīgā Valsts svētku koncertā.

Koncertā skanēs veltījums Latvijai – tās spēkam, dabas skaistumam un cilvēkiem, kuri ar savu radošumu un gara spēku dara mūsu zemi varenu.

Valsts svētku koncertā piedalīsies Zane Dombrovska, Mārcis Maņjakovs un pianists Džulians (Jānis Zvirgzdiņš), kuru muzikālais sniegums aizvedīs emocionālā ceļojumā cauri laikam un sajūtām.

Skatuvi piepildīs grupas JŌRA skanējums – jaudīgs, patiesas enerģijas un latviska gara pilns.

Savukārt Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansambļa "Ogre" dejotāji koncertu kuplinās ar mūsu tautas dzīves sparu.

Koncertā dalīsimies lepnumā par savu zemi un vienosimies dziesmā.

Ieeja Valsts svētku koncertā ar bezmaksas ielūgumiem. 

Bezmaksas ielūgumi pieejami BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības tīklā un https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/158345 no 4. novembra.

Pēc koncerta, plkst. 20.00, no Ogres novada domes ēkas debesis izgaismosies krāšņā svētku uguņošanā.

