Trešdiena, 16. jūnijs, 2021 13:00

Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē meistarklase JĀŅUZĀLES RECEPTĒS VAINAGOS UN TRADĪCIJĀS

Vasaras saulgriežus gaidot, 17., 18., un 23. jūnijā Ogres novada Kultūras centrs aicina piedalīties brīvdabas meistarklasēs JĀŅUZĀLES VAINAGOS, RECEPTĒS UN TRADĪCIJĀS kopā ar zāļu sievu Līgu Reiteri.

Katrai jāņuzālei ir sava nozīme, tāpēc rūpīgi jāizvēlas kuras iepīt vainagā, ar kurām rotāt māju vai svinību vietu un kuras izmantojamas svētku receptēs. Meistarklasēs šīs zinības ierādīs Līga Reitere, kas dzimusi Ventspils pusē un ikdienu vada ciešā saiknē ar dabu. Līga plašākai sabiedrībai zināma, kā zāļu sieva pirtniece un stāstniece, kas savās zināšanās un prasmēs dalās, vadot meistarklases, rituālus un pasākumus interesentiem Latvijā un ārzemēs.

Zāļu sieva dalīsies zināšanās par augu nozīmi un to, kādus ziedus izvēlēties, lai ar vainagu galvā var sagaidīt saullēktu un tas nesavīst. Pastāstīs, kā rotāt saules vārtus un uguns vietu, kā arī sniegs vērtīgus padomus ārstniecības augu izmantošanai saulgriežu receptēs

Meistarklases notiks:

17. jūnijā pulksten 18.00 Ogresgala Tautas nama Tradīciju parkā,
18. jūnijā pulksten 18.00 pie Ciemupes Tautas nama, estrādē,
23. jūnijā pulksten 13.00 pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra.
Jāņuzāles vainagu darināšanai būs sarūpētas, bet apmeklētāji tiek aicināti paņemt līdzi arī savus mīļākos ziedus.

Lai piedalītos meistarklasē, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, apmeklētājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas un deguna aizsargmaskas un jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.

Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama https://covid19sertifikats.lv/ vai ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Biļetes var iegādāties internetā www.bilesuparadize.lv un Ogres novada Kultūras centra kasē, kā arī 30 minūtes pirms pasākuma, pasākuma norises vietā. Biļetes cena: 5 EUR.

