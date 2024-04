Ogrē paplašināts tehniskās jaunrades programmu piedāvājums Ogresnovads.lv

Jaunajā mācību gadā tiek paplašināts tehniskās jaunrades programmu piedāvājums, kurās var pieteikties ikviens Ogres novada bērns un jaunietis, sākot no sešu gadu vecuma līdz 9.klasei. Pieteikšanās no 4.septembra, aizpildot pieteikuma formu elektroniski. Pieteikšanās saites tiks publicētas 4.septembrī no plkst.8.00 līdz 9.00 Ogres novada pašvaldības un Ogres novada Izglītības pārvaldes vietnēs www.ogresnovads.lv, www.onizglitiba.lv.