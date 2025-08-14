Ogrē, Rīgā un Carnikavas apkaimē top piedzīvojumu fantāzijas filma ar mākslīgā intelekta radītu brīnumu pasauli

“Kristofers un divu pasauļu atslēga”, kam scenāriju pēc Arno Jundzes romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem radījis Juris Kursietis, būs režisora Oskara Moroza debija pilnmetrāžas kino. Filma iecerēta kā vizuāli krāšņa piedzīvojumu fantāzijas filma, kurā mākslīgā intelekta tehnoloģijas ļaus atdzīvoties burvju vietām un tēliem. Pasaku pasaules vizuālo risinājumu veidos MI mākslinieks Māris Lagzdiņš,
Filma stāsta par vienpadsmitgadīgo Kristoferu, kuram, negaidīti zaudējot mammu, būs svarīga loma, lai novērstu pasaku un cilvēku pasaules saplūšanu vienā pelēkā realitātē, kurā nav vietas iztēlei un radošumam. Lai glābtu abas pasaules, Kristoferam jāapvieno spēki ar Rozenkrancu un Gildenšternu – it kā izsprukušiem no Šekspīra “Hamleta” lappusēm – un klasesbiedreni Kati. Bēgot no vajātājiem un ielaužoties brīnumainās vietās, viņi cenšas atminēt mammas atstātos noslēpuma pavedienus. Filma apvieno vizuāli bagātu fantāziju ar dziļi cilvēcīgu un sirsnīgu stāstu par bērna spēju atrast sevī drosmi un pārliecību, pat ja viss šķiet sabrucis, norāda filmas veidotāji.
Galvenajā bērnu lomā filmā iejutīsies Roberts Bērziņš, Krostofera draudzeni Kati atveidos Amēlija Gurova, bet Mārča lomā būs Henrijs Blumbergs. Pieaugušo lomās redzēsim pazīstamos aktierus Edgaru Samīti, Kasparu Zvīguli, Gerdu Emburi, Tālivaldi Lasmani, Diānu Kristu Stafecku, Uldi Anži, Rūtu Dišleri, Anriju Sirmo un citus. Filmas radošajā komandā darbojas operators inscenētājs Uldis Jancis, mākslinieks Toms Jansons, kostīmu māksliniece Renāte Vītola, grima māksliniece Gunda Zvirbule un producents Gatis Upmalis.
Filmu līdzfinansē Valsts kultūrkapitāla fonds, “Latvijas Mobilais Telefons”, Samsung un Ogres novada pašvaldība, atbalsta LKA Nacionālā filmu skola, “Venden”, CUPRA un citi.