Kad kalendārs noslēdz vēl vienu apli, Ogres novada Kultūras centrs aicina uz vienu no gaidītākajiem gada notikumiem - Jaunā gada balli “Gads Zeltā 2026” , kas norisināsies 31. decembrī plkst. 21.00.

Zelta nakts programma:

  • Par deju soļu ritmu un īsto svētku noskaņu parūpēsies grupa "Zelta kniede";
  • Nakts gaitā viesiem būs iespēja ielūkoties nākamajā gadā, ko palīdzēs izdarīt taro kāršu zīlniece;
  • Enerģiju un pārsteigumus sniegs uguns pavēlnieks Alesh Walker – ar elpu aizraujošu uguns šovu;
  • Izturīgākajiem ballētājiem deju mūziku nodrošinās mākslīgā intelekta DJ.

Biļešu cenas:
Deju zālē pie galdiņa:
– 40 € personai
– 35 € ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu

Melnā un Baltā zāle pie galdiņa:
– 35 € personai
– 30 € ar Ogres novadnieka karti vai lietotnes kodu

Privātās svinību telpas:
– Telpa līdz 15 personām – 450 €
– Telpa līdz 20 personām – 600 €
(telpas atrodas tikai 10 metrus no Deju zāles un piedāvā svinību galdu ar sēdvietām)

Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes tīklā (gan internetā šeit, gan visās kasēs, tas skaitā Ogres novada Kultūras centra kasē - kases darba laiks šeit

Durvis vērsies plkst. 20.00, balles sākums - 21.00 un turpināsies līdz pat 4.00 rītā!
Apmeklētāji aicināti ierasties ar savu cienastu, lai kopīgi klātu svētku galdu un baudītu mājīgās Jaunā gada svinības.

