Koncertuzveduma idejas autore un mākslinieciskā vadītāja ir diriģente Aira Birziņa, režisore un scenārija autore – Inese Mičule. Koncertuzvedumā piedalīsies Ogres apriņķa kori, vīru kori – "Dziedonis" no Rīgas un "Graidi" no Rēzeknes –, kā arī Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solists Raimonds Bramanis un LNOB klavieru trio – Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola (čells) un Ilze Ozoliņa (klavieres). Klausītājiem tiks dāvāta unikāla mūzikas kolekcija – skanēs lielākā daļa no Emīla Dārziņa kora un solo dziesmām, kā arī ļoti iemīļotais, simboliskais “Melanholiskais valsis” pārlikumā klavieru trio. Uzveduma stāstu papildinās aktieris Raimonds Celms. Koncertuzveduma saturiskais kodols ir mīlestība – viena, kas rodas starp sievieti un vīrieti, un otra, kas mūs katru vieno ar tēvzemi, savām saknēm un visu latvisko. Koncertuzveduma radošajā komandā ir arī scenogrāfe Ieva Kauliņa, gaismu mākslinieks Egils Kupčs un skaņu režisors Andris Ūze.
Emīla Dārziņa saikne ar Ogres novadu nepārprotami apliecināta dokumentētās atmiņās, kā arī aprakstīta daiļdarbos poētiskākā izklāstā. Emīls Dārziņš vasaras mēdza vadīt arvien skaistās Latvijas vietās, piemēram, Lielvārdē, Siguldā, Jūrmalā. Ogresgala “Kārļos” Dārziņš kopā ar savu Mariju pavadīja skaistu 1903. gada vasaru. Rozīšu ģimenes mājās, kur tagad darbojas Tautas nams un bibliotēka, aizritēja viena no romantiskajām un arī traģiskajām komponista vasarām. Koncerti Ogresgalā un Ogrē rīkoti kopš 20. gadsimta 70.-80.gadiem, bet jo īpaši mākslinieciski un muzikāli augstvērtīgi tie ir izvērtušies kopš 2005. gada, kad Ogresgalā ik pēc pieciem gadiem notika Dārziņa mūzikas dienas ar lielu skaitu kordziedātāju, operas solistiem un profesionāliem mūziķiem dažādos kameransambļu sastāvos. Ogres vērtību partitūrā un izglītības tradīcijās vienmēr bijusi nozīmīga loma spilgtu personību devumam un atstātajām pēdām.
Koncertuzvedumu ...KĀ ZVAIGZNE rīko Ogres mūzikas biedrība sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru. Projekta īstenošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Biļetes uz koncertu iegādājamas Biļešu Paradīzes tirdzniecības tīklā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/157048.Biļešu cena no 8 līdz 10 eiro.