24. februārī Ogres novada Kultūras centrā ar sarunām un muzikāliem pārsteigumiem norisinājās Ogres 94. dzimšanas dienas svinības PILSĒTA, DZĪVE UN TU.Pagājušajā gadā epidemioloģisko ierobežojumu dēļ, Ogres dzimšanas dienai veltītais sarunu cikls PILSĒTA, DZĪVE UN TU norisinājās virtuālajā vidē un tika pārraidīts Ogres novada Kultūras centra sociālo tīklu kontos, tāpēc šogad gan pasākumā organizatoriem, gan uzrunātajiem pasākuma apmeklētājiem bija īpašs priek par iespēju baudīt šo notikumu klātienē.

“Ogrei šodien ir 94 gadu jubileja, bet mūs satrauc arī citi notikumi, kas norisinās kaimiņu valstī. Ogrei ir sadraudzības pilsēta Čerņigova, kura dotajā brīdī ir aplenkta un mūsu draugi mums ziņo, ka pie viņiem notiek smagas kaujas un Čerņigovu mēģina ielenkt. Es mums visiem novēlu, lai mums viss tas ietu secen un mēs varētu svinēt jubilejas – pilsētas un savas. Lai nebūtu karš un mūsu bērni to nepiedzīvotu,” novēlot priecīgu Ogres dzimšanas dienu un atsaucoties uz šī brīža notikumiem Ukrainā, savā uzrunā sacīja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.


Pasākuma laikā uz skatuves kāpa satura veidotāja un raidījuma MĀMIŅU KLUBS vadītāja Kristīne Beitika, zīmolu LATVIJAS PĒRLES un GOLDEN GRAIN radītāja un vadītāja Elīna Eidmane un mākslinieces Ilze un Elita Patmalnieces. Dāmas sarunās ar TV un radio raidījumu vadītāju Valdi Melderi dalījās pārdomās par Ogri, pilsētas dzimšanas dienu, dzīves notikumiem un sajūtām.


Ogrēnietes dalījās pastātsīja par dzīves notikumiem, kas saistīti ar Ogri un atklāja savas mīļākas vietas pilsētā. Uzņēmējai Elīnai Eidmanei tāda ir Ogres Zilie kalni, kur tapusi arī viņas kafejnīca ZĪĻOTAVA, māsas Patmalnieces atzīmēja, ka saviem draugiem Ogri raksturotu, kā pilsētu mežā un vienmēr priecājas par skaistajiem kokiem, kas ir visapkārt, taču satura veidotāja Kristīne Beitika norādīja, ka Ogrē atklājusi kādu konditoreju, par kurā ceptajiem riekstiņiem nu jau zina viņas domubiedri no visas Latvijas.


Dāmas bija vienisprātis, ka Ogri raksturo tās cilvēki, kas ir sirsnīgi un vienkārši, taču tiem piemītot arī Rīdziniekiem raksturīgā izsmalcinātība, prasības un vērtības.


Pasākumā svētku noskaņu papildināja pašmāju mūziķi - dziedātājs Atis Ieviņš &RockBrothers. Mūziķi klausītājus priecēja izpildot savas un citu komponistu radītās melodijas roķīgās noskaņās.


Dzimšanas dienas svinības vēl turpinās Ogres centrālajā bibliotēkā, kur līdz 28. februārim apskatāma Ogres novadpētniecībai veltīta izstāde OGRE GRĀMATĀS UN FOTOGRĀFIJĀS, kā arī noris faktu spēle par Ogri VAI TAS VAR BŪT.


Savukārt Ogres pilsētvidē līdz 27. februārim ikviens Ogrēnietis un pilsētas viesis var izmēģināt savus spēkus un tikt pie balvām pilsētai veltītāorientēšanās spēlē. Vairāk par spēli šeit:

