Lai gan Vilhelma Purvīša 150. jubilejai veltītie notikumi SATIEC PURVĪTI Ogres novadā noris jau no februāra beigām un plānoti teju pus gada garumā, svinības neizpalika arī 3. martā, mākslinieka dzimšanas dienā, kas šogad iekļauta UNESCO 2022. gada svinamo dienu kalendārā.

Pa dienu gājēju tunelī pie Ogres dzelzceļa stacijas tika atklāta galerija, kas unikālās atrašanās vietas dēļ, ikvienam Ogres iedzīvotājam un viesim pieejama visu diennakti. Tunelī apskatāmas Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas, kas apkopotas 1946. gadā izdotā bibliogrāfiskā retumā – izlasē ar dzejnieka Jāņa Sudrabkalna ievadtekstu.Krājums un tajā apkopotās 16 reprodukcijas ir vienīgās liecinieces gleznām, kuru oriģināli ir zuduši Otrā pasaules kara laikā.


Savukārt līdz ar tumsas iestāšanos Ogres novada Kultūras centra tornī uzmirdzēja projekcija SATIEC PURVĪTI, aicinot iepazīt gleznotāju un gūt iedvesmu gan raugoties mākslinieka darbu reprodukcijās, gan klausoties Vilhelma Purvīša laika biedru un citu komponistu radītu mūziku Ogres Mūzikas un mākslas skolas mūzikas jomas audzēkņu izpildījumā.


Līdzīgi, kā iepriekšējās dienās, Ogres Centrālajā bibliotēkā mazie lasītāji varēja radīt savas dabas ainavas, zīmējot tās uz interaktīvā ekrāna, bet jauniešiem bija iespēja piedalīties detektīva cienīgā aktivitātē ar nosaukumu PURVĪTI MEKLĒJOT.


Savukārt no pulksten 15.30 līdz 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zāles apmeklētāji īpaši iekārtotā vidē varēja piedalīties mākslas darba radīšanas procesā un iejusties mākslinieka lomā.


Daudzas izcilā latviešu ainavista Vilhelma Purvīša 150. jubilejas gadam veltītās aktivitātes vēl tikai sekos, tāpēc informācijai par gaidāmajiem notikumiem aicinām sekot sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #SATIECPURVITI un apmeklējot Facebook lapu SATIEC PURVĪTI.

