Notikušas pirmās darba sanāksmes ar būvdarbu veicējiem, kuru laikā tika apspriesti aktuālie jautājumi par būvdarbu uzsākšanu un organizāciju. Būvdarbu veicējs līdz šim veicis objekta detalizētu apsekošanu un šobrīd plāno veikt mobilizācijas darbus, būvobjekta iekārtošanu un teritorijas attīrīšanu (krūmu un koku zāģēšanu), lai varētu no 16. februāra uzsākt būvdarbus. Būvdarbi paredz veikt esošās ēkas pilnīgu demontāžu un jaunas ēkas izbūvi un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar būvprojektu.
Projekta mērķis ir attīstīt Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūru jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, lai atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam veicinātu Ogres novada pašvaldību pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām.
Projekta ietvaros tiek veikta esošās ēkas nojaukšana un jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Mālkalnes pr. 10, Ogrē. Projekta rezultātā tiks izveidotas 12 grupiņas bērniem (maksmālais bērnu skaits – 248 bērni). Telpas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs: “Lai gan pirmsskolas vecuma bērnu skaits valstī un arī Ogres novadā sarūk, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide sniegs iespēju attīstīt alternatīvus pirmsskolas izglītības pakalpojumus, citādu pirmsskolas darba organizāciju, pirmsskolas grupas ar mazāku bērnu skaitu tajās. Jaunā izglītības iestāde sniegs vēl vienu pozitīvu impulsu pilsētas izglītības ekosistēmas attīstībai”.
Projekts paredz uzbūvēt jaunu videi draudzīgu energoefektīvu ēku atbilstoši A+ energoefektivitātes klasei un ergonomiski aprīkotu ēku divos stāvos. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēkas būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam būs III grupas ēka.