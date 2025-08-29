FOTO: Ogrē tiekas Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu vadītāji

Sanāksmes apmeklētājus sveica Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Aleksandrs Kalējs, LNKC direktore Signe Pujāte, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja un Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala.
Kā ierasts, sanāksmē arī tika sveikti jaunie izglītības iestāžu direktori, šoreiz tie bija astoņi skolu direktori, kas darbu uzsākuši 2024./2025. mācību gadā vai uzsāks šī gada 1. septembrī.
“Šis ir "Straumes" gads, Dziesmu un deju svētku gads un mākslas skolas audzēknes Frīdas Krastiņas gads. Kas šo vieno? Profesionālās ievirzes izglītība. Šīs skolas un to vadītāji ne tikai iedvesmo – viņi veido Latvijas kultūras nākotni. Mēs strādājam, lai šī izglītība būtu pieejama, kvalitatīva un droša. Kultūrizglītības budžets tiek sargāts, un mūsu prioritāte ir pārliecināt ikvienu, ka šī izglītība ir vienlīdz vērtīga ar jebkuru citu,” norāda Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Aleksandrs Kalējs.
LNKC direktore Signe Pujāte savā uzrunā uzsvēra kultūrizglītības noturīgumu un nozīmību izglītības kopējā kontekstā, kā arī pateicās kultūrizglītības iestādēm par ieguldījumu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos: “Svētku tradīcijas bagātība ir ikviens bērns un jaunietis. Šis vasaras svētki ir neaizmirstams un sirdī paliekošs notikums. 38 tūkstošu svētku dalībnieku vidū bija arī mūsu lieliskie kultūrizglītības iestāžu audzēkņi,ļaujot krāšņi izskanēt garīgās mūzikas, pūtēju orķestru, simfonisko orķestru, akordeona, kokļu mūzikas un mūsdienu dejas koncertiem, kā arī svētku noslēguma koncertam Mežaparkā. Tas – pateicoties gan bērnu un jauniešu vēlmei būt svētkos, gan arī pedagogu darbam, vecāku, skolas vadības un pašvaldību atbalstam. Lepnums par visiem, kuri ieguva labus rezultātus un apbalvojumus skatēs un konkursos.”
Iezīmējot būtiskākās aktualitātes jaunajā mācību gadā, LNKC Kultūrizglītības nodaļas vadītājs Imants Vasmanis uzsver: “Turpināsim iedzīvināt izglītības programmas atbilstoši jaunajam valsts profesionālās ievirzes izglītības standartam mākslu jomā. Jaunā mācību gada atslēgas vārds ir "sadarbība" – gan kultūrizglītības iestāžu un izglītības nozares institūciju vidū, gan starp audzēkņiem, viņu vecākiem, pedagogiem un skolu vadību. Veidosim kopā radošu un drošu izglītības telpu.” LNKC Kultūrizglītības nodaļa sadarbībā ar Kultūras ministrijas un Valsts Izglītības attīstības aģentūras kolēģiem turpina darbu, lai uzsāktu projekta “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” īstenošanu. Tā mērķis ir nodrošināt metodiskā darba pilnveidi un veicināt izglītības iestāžu savstarpēju sadarbību.
LNKC, KM un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar izmaiņām izglītības iestāžu tīklā un normatīvajos aktos, kā arī informēja par izstrādātajiem digitālajiem mācību līdzekļiem un plānotajiem mūzikas, mākslas un dejas izglītības jomas pasākumiem.