Ogrē uzstāsies grupa LAKE NOTION
30.jūlijā pulksten 20.00 Pilsētas skvērā, Ogrē uzstāsies grupa LAKE NOTION, kurā apvienojušies Ģirts Kaimiņš, Nauris Babris un Jānis Polis. Trīs draugi, kuri iedvesmu savam skanējumam raduši Rietumu mūzikā.
Grupas skanējumu raksturo netipiska dziesmu struktūra un garumi, apzināti tempa palēninājumi un paātrinājumi, vienlaikus turoties pie popmūzikas elementiem un prātā paliekošām melodijām.
Koncertā dzirdamā mūzika sajūtu līmenī piederīga Rietumu pasaules rokmūzikai, taču katrā dziesmā būs sastopami pārsteigumi no citiem mūzikas stiliem un skaņām, piemēram, Amerikāņu bandžo iespēles, vesterna tipa filmu klavieru skaņas un kaiju saucieni.
LAKE NOTION uzstāšanās Ogrē ir viens no brīvdabas koncertcikla SKVĒRA KONCERTI pasākumiem, kas uz Pilsētas skvēra skatuves norisinās 6 piektdienu vakarus.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncerts norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Koncerta apmeklējums bez maksas.