Grupa PACIFIC K kopā darbojas kopš 2016. gada un līdz šim ir izdevusi mini albumu BLUE FALL EP un atzinīgi vērtēto pilna garuma studijas albumu LIGHT BETWEEN OCEANS, kurā dzirdams arī pasaulslavenais franču džeza trompetists Ēriks Trufā (Erik Truffaz). Tāpat grupa ir uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos, aizvadījusi veiksmīgus koncertus Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu FINK.
Koncertā Ogrē PACIFIC K uzstāsies duo sastāvā - Kristaps Bedrītis (balss, ģitāra) un Rihards Lībietis (ģitāra).
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, pasākuma norises vietā apmeklētājiem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta, un personu apliecinošs dokuments. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma noteikumi var mainīties un koncerts norisināsies pēc tā brīža valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.
Koncerta apmeklējums bez maksas.