Programmas “Erasmus+” projektā “EARTHUCATION” jeb “Eiropas ilgtspējības un pietiekamības skola” šobrīd ir iesaistījušies un aktīvi darbojas Ogres 1. vidusskolas pedagogi un skolēni. Projekta koordinators ir Dominiks Lehmans no Martin-Butzer-Gymnasium, kas ir skola Vācijā, pilsētā Dierdorf, projekta partneri – 3rd High School Veroia Grieķijā, ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO ANDREA MANTEGNA Itālijas pilsētā Mantovā un Ogres 1. vidusskola Latvijā.
Projekta ietvaros no 8. līdz 14. maijam Latvijā apmaiņas vizītē ieradušies skolēni un pedagogi no Vācijas, Grieķijas un Itālijas. 10. maijā viesi apmeklēja Ogres novada pašvaldību, kur tikās ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Danu Bārbali un iepazīstināja ar savām mītnes pilsētām, raksturojot vidi, aktuālākās problēmas un risinājumu iespējas, kultūru un tradīcijas, savukārt Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas speciāliste Sanda Zemīte pastāstīja par Ogres novadu.
Vizītes laikā Latvijā viesiem paredzēta aktīva programma – gan kopīga darbošanās Ogres 1. vidusskolā, prezentējot sagatavotos mājas darbus - video “Transport in Future, My way to school”, tikšanās ar skolēnu pašpārvaldi, novada pašvaldības pārstāvjiem, Ogres apskate un velobrauciens pa Ogres Zilajiem kalniem, viesošanās Ogres Vēstures un mākslas muzejā, Ogres jaunajā bibliotēkā, botāniskajā dārzā Salaspilī, kā arī ekskursijas pa Siguldu un Rīgu, apmeklējot Dzelzceļa muzeju, Motormuzeju, Nacionālo bibliotēku un citus nozīmīgus objektus.
Projektā “EARTHUCATION” ir iesaistīti 13-18 gadus veci jaunieši. Projekta ietvaros skolas jauktās grupās strādā pie dažādām tēmām, kas ir saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. Tās ir: mode un tehnoloģijas; enerģija un transports; relaksācija, meditācija un detoksikācija; pārtika un lauksaimniecība; ūdens patēriņš, tā tīrība un trūkums; ekosistēmas (purvs, mežs, pļavas, ūdeņi u.c.) un to loma. Katrā skolā ir izveidotas interešu grupas, kuras strādā pie projekta tēmām un informē pārējos par saviem pētījumiem un iegūtajiem rezultātiem. Skolēni paši testē savus pētījumus un dalās ar pieredzi kopējās sanāksmēs. Skolotāji palīdzēs apkopot materiālus un veidos stundu plānus.
Projekta mērķi ir palielināt izpratni par vides nozīmi, sociālajām problēmām un to risinājumiem; izglītot par tādiem jēdzieniem kā ilgtspējība, apdomība, pietiekamība un attiecināt to uz Eiropas izglītības mācību programmām; popularizēt videi draudzīgus ieradumus, samazinot to kaitīgo ietekmi; radīt un izmēģināt jaunas mācību metodes, kas būtu atbilstošas mūsdienu skolēnam.
Projekta realizācijas laiks ir no 2020. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim.