Ogrē viesojies izcilais ASV diriģents Gregorijs Bukhalters

Dienu pirms koncerta – 28. aprīlī – diriģents Gregorijs Bukhalters un Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska apmeklēja Ogres novada pašvaldību, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Egilu Helmani.





Tikšanās laikā, pārrunājot kultūras un klasiskās mūzikas lomu sabiedrībā un – jo īpaši – jauniešu vidū, E. Helmanis pateicās G. Bukhalteram un A. Ozoliņai-Kozlovskai par radīto iespēju Ogrē notikt tik mākslinieciski augstvērtīgam koncertam, kurā līdz ar talantīgajiem JVLMA audzēkņiem piedalās ne tikai Latvijas, bet arī pasaules slavenības. Jāatzīmē, ka šāds koncerts un nedēļas garumā ilgušie mēģinājumi vienlaikus ir arī lieliska iespēja jaunajiem vokālistiem papildināt zināšanas un gūt nenovērtējamu pieredzi kopīgā darbā ar simfonisko orķestri un tādu pasaules līmeņa diriģentu kā G. Bukhalters, kurš mūsu jauno mākslinieku sniegumu vērtē ļoti atzinīgi. Ņemot vērā Ogres novada pašvaldības ieceri par Operetes un muzikālā teātra izveidošanu, iespējams, ka izcilais amerikāņu diriģents Ogrē varētu atgriezties vēlreiz.





Diriģenta Gregorija Bukhaltera radošā darbība šobrīd noris «Florida Grand» operā, turklāt jau trīsdesmit gadus viņš diriģē Ņujorkas Metropolitēna operā, ir Dienvidfloridas simfoniskā orķestra viesdiriģents un Varnas Starptautiskā festivāla muzikālais vadītājs, «Grand Strand» mūzikas festivāla muzikālais vadītājs, Orlando operas un «Teatro Lirico d' Europa» diriģents, kā arī ilgstoši – Vašingtonas operas «Camerata» mākslinieciskais vadītājs, tāpat viņš regulāri koncertē vēl daudzviet citur pasaulē.





JVLMA un Latvijas operetes fonda veidotās koncerta programmas ietvaros skanēja Antonīna Dvoržāka Nāras ārija no operas “Nāra”, Gaetāno Doniceti Nemorīno ārija no operas “Mīlas dzēriens” un ārija “Nella fatal” no operas “Lukrēcija Bordžija”, fragmenti no Žana Žaka Ofenbaha operas-fantāzijas “Hofmaņa stāsti” un Šarla Guno operas “Fausts”, Žorža Bizē operas “Karmena”, Džoakīno Rosīni operām, Johana Štrausa II operetes “Sikspārnis”, Franča Lehāra operetēm “Smaidu zeme” (“Tev pieder mana sirds”) un “Džūdita” (“Džūditas ārija”) u.c.





Koncertā muzicēja jaunie soprāni Paula Mihailova, Gunta Greisle, Līga Anševica un Evita Martinija, mecosoprāni Tīna Gelnere un Linda Pētersone, tenori Dainis Kalnačs, kurš jau izpelnījies skatītāju atzinību Operetes teātra programmās, un Renārs Austrums, kā arī basbaritons Jurģis Marcinkevičs. Savukārt starptautiski augstu novērtētais latviešu soprāns Liene Kinča jau vairākus gadus iestudē lomas pasaules opernamos.