Ceturtdien, 9. aprīlī, plkst. 18.00 koris uzstāsies Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē. Koncertā Ogrē piedalīsies Ogres novada Kultūras centra jauktais koris "Ogre" (mākslinieciskais vadītājs Jānis Lapsa).
Tvikenhemas koru biedrības jauktais koris koncertē gan vietējas nozīmes kultūrvietās un baznīcās, gan Londonas lielākajās koncertzālēs, gan dodas turnejās uz Eiropas valstīm. Tvikenhemas koru biedrības jauktais koris uzstāsies diriģenta Hovarda Jonasku (1971) vadībā. Pie klavierēm un ērģelēm sēdīsies pianists Daniels Kings Smits – pasaulē atzīts solists un jūtīgs kamermūziķis.
Mirdzums tumsā un okeāna spirgtie vēji. Ilgas un zvaigznes. Gaisma klusumā. Tāds ir vieskoncertiem Latvijā sarūpētās programmas poētiskais vēstījums, kas palīdzēs mums neapjukt šajā trauksmainajā laikā, kad sirds tvīkst pēc aizvēja, vienkāršības un maiguma.
Kādi vārdi būs iekļauti koncertprogrammā? Būs īru izcelsmes angļu komponists Čārlzs Vuds, kura mūzika bieži skan Anglijas katedrālēs un apbur ar romantismu un labskanību. Būs kanādiešu komponiste un ērģelniece Eleonora Deilija, kuras darbi izstaro mieru un gaismu. Būs angļu komponists, ērģelnieks un diriģents Kolins Mobijs, kura opusi iekļauti katoļu dievkalpojumos, koru festivālos un konkursos. Būs arī Robins Fentons – kolēģis no pašu vidus: Tvikenhemas koru biedrības jauktā kora bass. Būs amerikāņu skaņradis Maikls Higinss, kura darbos akadēmiskā rakstība draudzējas ar saprotamu melodisko valodu. Būs amerikāņu kora mistiķis Mortens Loridsens, kura mūziku izgaismo lēns elpas plūdums un harmoniska bagātība. Un būs arī pasakaini skaistā 19. gadsimta amerikāņu tautasdziesma "Šenando" – ilgpilnais vēstījums par mīlestību un tālumu, kas šķir mīlētājus.
Viesojoties Latvijā Tvikenhemas koru biedrības jauktajam korim kopumā paredzēti 3 koncerti;
Ceturtdien, 9. aprīlī, plkst. 18.00 koris uzstāsies Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē,
piektdien, 10. aprīlī, plkst. 18.00 – Siguldas katoļu baznīcā,
sestdien, 11. aprīlī, plkst. 18.00 – Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.
Visos trijos koncertos ieeja bez maksas!