Stāvizrāde KAD SĀKSIES ĪSTĀ DZĪVE, jeb SEPTIŅI CEĻI UN ATGRIEŠANĀS NULLES PUNKTĀ ir izklaidējoši izglītojošs stāsts par mūžizglītību, kura laikā neiztiekot bez humora devas tiek apspriestas dažādas atziņas, piedzīvojumi, ceļojumi un dzīves notikumi.
Pasākums,ar sēdvietām pie galdiņiem,norisināsies Ogres novada Kultūras centra Deju zālē.Izrādes laikā darbosies kafejnīca. Ieeja pasākumā no pulksten 18.00.
Biļetes var iegādāties BIĻEŠU PARADĪZES kasēs, internetā šeit: un Ogres novada Kultūras centra kasē.
Biļešu cenas:
Pie galdiņa 6 vietas - 102eiro
Pie galdiņa 4 vietas - 68 eiro
Pie galdiņa 2 vietas - 34 eiro
1 sēdvieta - 18 eiro
Ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu biļetēm 15% atlaide.
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama šeit: vai ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19, jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.