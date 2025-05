FOTO: Ogrēnieši izcīna 6 medaļas jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvia 2025"

Ogres tehnikuma audzēkņi ar teicamiem panākumiem startēja vairākos prasmju konkursos. Konkursā “Smago spēkratu tehnoloģijas” viņi izcīnīja visas trīs godalgotās vietas – zelta medaļu ieguva Ņikita Kiseļovs, sudraba – Kristofers Pankrats, bet bronzas – Miks Alberts Dalders. Prasmju konkursā “Ēdiena gatavošana” sudraba godalgu saņēma Dāvids Ivanovs, savukārt bronzas medaļas ieguva Lauris Gints prasmju konkursā “Datortīklu administrēšana” un Anna Fiņaka prasmju konkursā “Restorānu serviss”.

Viens no sudraba medaļas ieguvējiem Dāvids Ivanovs par savu pieredzi konkursā stāsta: “Noteikti ir jātrenējas – tas ir izšķiroši svarīgi un tieši sagatavošanās ir tas, kas palīdz gūt panākumus. Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kas mani atbalstīja, īpaši skolotājai Zinaīdai Bārai par iedrošinājumu un palīdzību sagatavošanās procesā. Tagad jāturpina strādāt tālāk, lai attīstītu savas prasmes. No dalības esmu guvis daudz jaunu ideju, vērtīgus padomus no citiem konkursantiem un praktiskas atziņas, ko turpināšu attīstīt ikdienas darbā.”

Savukārt Miks Alberts Dalders, kurš izcīnīja bronzas medaļu, atzīst, ka būt uz pjedestāla ir nozīmīgs sasniegums. “Lielākais izaicinājums noteikti bija laika ierobežojums, kā arī stress, taču esmu gandarīts par sasniegto. Vēlos pateikt īpašu paldies skolotājam Andrim Tilakam par viņa ieguldījumu, atbalstu un motivāciju piedalīties konkursā.”

Kopumā no 30 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm medaļas ieguva 21 mācību iestāde. Lielākos panākumus guva Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi, kopumā izcīnot 13 medaļas – 6 zelta, 3 sudraba un 4 bronzas. Tam seko Ogres tehnikuma un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēkņi, kuri izcīnīja pa 6 medaļām, savukārt Jelgavas un Ventspils tehnikumi ieguva pa 5 godalgām.

“Dalība konkursā vienmēr ir liels izaicinājums, kas prasa spēju koncentrēties, strādāt spriedzes apstākļos un parādīt sevi no labākās puses. Arī šogad jaunieši apliecināja izcilu prasmju līmeni un mērķtiecību, kas spilgti atspoguļojās viņu darbā. Viņi ir ļoti motivēti, un tas redzams arī rūpīgajā sagatavošanās procesā – savas prasmes viņi slīpē visa gada garumā, lai būtu gatavi sacensties ar pašiem labākajiem. Īpaši vērtīgi redzēt, ka iepriekšējo gadu SkillsLatvia dalībnieki atgriežas konkursā jau kā savas jomas eksperti, izstrādājot uzdevumus un vērtējot jauno meistaru sniegumu. Šis konkurss ne tikai piedāvā jaunajiem talantiem platformu, lai parādītu savas prasmes un zināšanas, bet arī sniedz darba devējiem iespēju atklāt nākamos profesionāļus, kas var kļūt par vērtīgu ieguldījumu jebkurā komandā,” stāsta VIAA direktora pienākumu izpildītāja Inta Ozola.

Divu konkursa dienu laikā dalībnieki no visas Latvijas demonstrēja savus talantus, zināšanas un profesionalitāti smago spēkratu tehnoloģijās, mēbeļu izgatavošanā, grafiskā dizaina tehnoloģijās, restorānu servisā, datortīklu administrēšanā, krāsošanā un dekoratīvajā apdarē, flīzēšanā, mobilajā robotikā, tērpu dizainā, elektriskajās instalācijās, ēdienu gatavošanā, friziera darbā, skatlogu dizainā un noformēšanā, automobiļu tehnoloģijās, sausajā būvē un apdarē, inženiersistēmās, viesnīcas uzņemšanas dienestā, kravu pārvadājumos, mehatronikā un web tehnoloģijās. Konkursa darba uzdevumi bija pietuvināti starptautisko profesionālās izcilības konkursu prasībām, un jauniešu sniegumu vērtēja gandrīz 70 dažādu nozaru ekspertu žūrija.

Paralēli konkursam apmeklētājiem bija iespēja piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs – iepazīt profesionālās izglītības piedāvājumu Latvijā, piedalīties prasmju iepazīšanas aktivitātēs “Izmēģini prasmes”, klausīties iedvesmojošos pieredzes stāstos programmā “Iepazīsti profesijas”, kā arī satikt iepriekšējo gadu nacionālo un starptautisko prasmju konkursu dalībniekus SkillsLatvia salidojumā. Apmeklētāji varēja piedalīties viktorīnās, stafetēs, konsultēties ar karjeras speciālistiem un iepazīt Erasmus+, EuroSkills un WorldSkills piedāvātās iespējas.

Konkursa norisi finansē Eiropas Sociālais fonds Plus un Latvijas valsts VIAA īstenotā projekta “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā” ietvaros.