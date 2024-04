Ogrēnieši starp labākajiem CITS BAZĀRS ZIEMĀ skolēnu mācību uzņēmumiem

Pasākuma ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī vairāk kā 50 pieredzējuši profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas 10 nominācijās.

Nominācijā “SMU biznesa potenciāls” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras saņēma SMU “Fortfull Group” ” no Ogres tehnikuma. SMU saviem klientiem piedāvā inovatīvu rokaspulksteni, kas paredzēts vājredzīgajiem . Pamatskolu grupā šajā nominācijā par laureātu kļuva SMU “Nature Touch” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kas piedāvā daudzveidīgas rotas no Latvijas dabas materiāliem.

Balvu no BA “Turība” kā “Sociāli atbildīgākais SMU” vidusskolu grupā ieguva SMU “ Social Spark” no Madonas Valsts ģimnāzijas , kas radījuši spēli “ Ledus lauzējs” , ar kuras palīdzību ir iespēja iepazīt apkārtējos, bet pamatskolu grupā – SMU “Granada” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kas piedāvā pārstrādāta papīra kartītes ar iestrādātām garšaugu sēklām.

Nominācijā “Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums” vidusskolas grupā balvu saņēma SMU “Green racers” no Valmieras tehnikuma, kuri piedāvā pašu radītu elektrobagiju. Pamatskolu grupā pie apbalvojuma tika SMU “Heatee” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ar izstrādājumu – sildoši džemperi.

Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” starp vidusskolām sevi pierādīja un balvu no RTU Riga Business school saņēma SMU “Eterrnal” komanda no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, kuru produkts ir mūžīgi terāriji interesantā rezervuārā. Pamatskolu grupā šajā nominācijā sevi lieliski parādīja SMU “Crystalglow” no Madonas pilsētas vidusskolas, kuri piedāvā dažādu neparastu formu, krāsu un smaržu sveces.

Balvu no Patentu valdes nominācijā “Uz zināšanām balstīts SMU produkts/pakalpojums” starp vidusskolām izcīnīja SMU “HeatSaver” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ar produktu – roku sildītāji vēsām dienām. Pamatskolu grupā triumfēja SMU “Hushroom” no Jelgavas 4.vidusskolas, kas izveidojuši micēlija akustiskos paneļus, no sēņu sakņu struktūras veidotus dizaina elementus.

Nominācijā “Ilgtspējīgs SMU produkts/pakalpojums” balvu no Swedbank vidusskolu grupā izcīnīja SMU “ Frucorium” no Rīgas Teikas vidusskolas, piedāvājot mākslīgo ādu, kas ražota no augu izcelsmes produktiem. Starp pamatskolām uzvarētāji ir SMU “Better Fishing” no Liezēres pamatskolas, kas piedāvā zvejošanas mānekļus.

“Sociālo mediju komunikācijas balvu” no “ Aleph” vidusskolu grupā ieguva SMU “PAR” no Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, piedāvājot dažādas tamborētas rotaļlietas. Pamatskolu grupā šo balvu saņēma SMU “sopfirta” no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas ar aksesuāriem no polimērmāla.

Kā labākais “SMU produkts/pakalpojums gatavs starptautiskajam biznesam” un balvu no “FactSet Latvia” vidusskolu grupā saņēma SMU “VERING” no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, ražojot gredzenus no seno laiku galda piederumiem. Pamatskolu grupā vislabāk sevi parādīja SMU “Ziida Matti” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ar kokvilnas džemperiem, kuriem ir 100% dabīgā Mullberry zīda odere kapucē.

Mācību uzņēmumi tika apbalvoti arī kategorijā “Labākais SMU stends”. Par labākajiem šajā kategorijā vidusskolu grupā tika atzīti SMU “Lunn” no Rīgas 49.vidusskolas ar produktu – garšvielu maisījums kafijai, kas padarīs ierasto rīta kafiju īpašāku. Pamatskolu grupā balvu ieguva SMU “Noderīgi nieciņi” no Kusas pamatskolas, kas piedāvā no plastmasas pērlītēm gatavotus ledusskapja magnētiņus, atslēgu piekariņus un krūzīšu paliktnīšus. Balvas uzvarētāji saņēma no tirdzniecības centra “Domina Shopping”.

Nominācijā “Labākais SMU zīmols” balvu no ziņu portāla “Delfi” vidusskolu grupā saņēma SMU “Reme Treats” no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, kuri piedāvā dažāda veida kārumus lolojumdzīvniekiem gaļēdājiem. Pamatskolu grupā balvu saņēma SMU “BETO” no Ulbrokas vidusskolas ar produktu – unikāla dizaina puķu podi.

Gatavojoties pasākumam, komandas piedalījās sociālo tīklu konkursos, kuros labākos apbalvoja Apollo Skypark.

Skolēnu mācību uzņēmumu CITS BAZĀRS notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotā ERAF projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju Swedbank.

CITS BAZĀRS informatīvie atbalstītāji – Delfi, Clear Channel, Labs of Latvia un izdevniecība Dienas Mediji.