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Otrdiena, 14. jūlijs, 2026 08:23

Ogrēnietei Aijai Romanovskai – augsts nozares novērtējums par ieguldījumu būvniecības attīstībā

OgreNet / Leta
Ogrēnietei Aijai Romanovskai – augsts nozares novērtējums par ieguldījumu būvniecības attīstībā
Publicitātes foto
Otrdiena, 14. jūlijs, 2026 08:23

Ogrēnietei Aijai Romanovskai – augsts nozares novērtējums par ieguldījumu būvniecības attīstībā

OgreNet / Leta

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska saņēmusi augstu nozares apbalvojumu konkursā "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā", iegūstot galveno balvu nominācijā "Sieviete - būvniecības pasūtīšanas veicinātāja". Konkursā "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā" tiek godinātas profesionāles, kuras ar savu darbu veicina arhitektūras, būvniecības un dizaina attīstību Latvijā. Laureātus izvērtē neatkarīga žūrija, kurā darbojas arhitektūras, būvniecības, valsts pārvaldes un nekustamā īpašuma nozares eksperti. Balva saņemta Foruma "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2025" apbalvošanas ceremonijā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: "Aijas Romanovskas profesionalitāte, spēja vadīt sarežģītus būvniecības procesus, piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu un vienlaikus veidot ciešu sadarbību ar arhitektiem, projektētājiem, būvniekiem un vietējo kopienu ir devusi ilgtermiņa ieguvumu visam novadam. Šis apbalvojums ir augsts novērtējums gan Aijai Romanovskai personīgi, gan Ogres novada pašvaldības komandai, kas ik dienu strādā, lai mūsu novads kļūtu modernāks, estētiskāks un ērtāks ikvienam novada iedzīvotājam."

Aija Romanovska Ogres novada pašvaldībā strādā kopš 2016. gada, vadot Attīstības un plānošanas nodaļas darbu un koordinējot investīciju projektu īstenošanu. Vidēji gadā Attīstības un plānošanas nodaļa strādā ar aptuveni 80 attīstības projektiem, no kuriem liela daļa saistīta ar Eiropas Savienības un valsts finansējuma piesaisti, projektēšanas procesu organizēšanu un būvdarbu īstenošanu.

Aijas Romanovskas vadībā un līdzdalībā īstenoti vairāki valstiski nozīmīgi projekti, tostarp Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas būvniecība, Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas izbūve, Ogres aizsargdambja un straumvirzes izbūve pie Ogres upes ietekas Daugavā, kā arī virkne energoefektivitātes, uzņēmējdarbības infrastruktūras un teritorijas attīstības projektu.

Pēdējos gados īpaša uzmanība pievērsta arī sabiedrības līdzdalībai un "Bauhaus" principu ieviešanai Ogres novada attīstības projektos. Aijas Romanovskas vadībā organizētas iedzīvotāju konsultācijas un sabiedriskās apspriedes par nozīmīgiem pilsētvides attīstības projektiem Ogrē, Ikšķilē, Lielvārdē un Jaunogrē, nodrošinot to, ka vietējās kopienas viedoklis tiek ņemts vērā jau projektu plānošanas stadijā.

Viens no spilgtākajiem pēdējo gadu sasniegumiem ir Taurupes muižas klēts restaurācijas, dizaina un ekspozīcijas projekts, kas konkursā "Latvijas Būvniecības Gada balva 2025" ieguva Grand Prix. Šajā projektā Aija Romanovska koordinēja plašas speciālistu komandas darbu un aktīvi iesaistījās gan projekta vadībā, gan ekspozīcijas satura un vēsturiskā stāsta izveidē.

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