Otrās sezonas LTV muzikālā šova raidījumos piedalījās - Ralfs Eilands, Raimonda Vazdika, Artūrs Uškāns, rolands čē, Jānis Apeinis, Alise haijima, Emilija un Antra Stafecka.
"Šis ir ļoti, ļoti liels gods, paldies! Bet bez jums tas nebūtu, jo jūs man iemācījāt – tāpēc, ka mūzikā esat ilgāk nekā es, – kas ir priekšnesums un kas ir kvalitāte, tāpēc paldies jums par to!" Emilija. Skatītāji viņai velta apsveikuma vārdus un sajūsmu par daudzajiem dažādajiem labajiem sniegumiem, bet, protams, ka domas arī dalās. katram no mūziķiem ir savi atbalstītāji. "Lai nu kā, bet Antra bija daudz labāka. Emilijai otrā/ trešā vieta ok, bet pirmā - nē. Žēl, ka šovos vairs nevērtē pēc labākā, bet pēc fanu pulciņa," rasta kāda skatītāja Kristīne Netle.
"Antra Stafecka ir ļoti talantīga un strādā ar sevi," vērtē Inga Muižniece. Kāda cita sekotāja raksta: "Skumji, ka Antrai pietrūka šo dažu punktu līdz uzvarai. Viņa bija pelnījusi uzvaru."
"Antra! Tu tāpat mums esi pati viss vislabākā! Mēs visi to zinām ! Veiksmi un Mīlestību!" tā Andis Celmiņš.
Kāds komentētājs atklāj, ka pēc dziedātājas "Believe" dziesmas izpildījuma izdarījis savu izvēli: "Balsoju par Antru Stafecku,kaut esmu Rolanda Če fans"
"Antra bija visspilgtākā!" tā Sandra Krūmiņa.
"Bija skaisti un mīļi un no sirds! UN TAS NEKAS....ka pietrūka 2 punkti....,katram ir savs favorīts....Mēs tiksimies koncertos,kur vienmēr ir pilnas zāles ar Taviem faniem un atbalstītākiem! Esi,Tu pati, un mēs tevi mīlam!" mierina Anita Vismane.
Vēl kāda skatītāja pauž savu analīzi: " Antra - skaista sieviete, grezni tērpi, uz skatuves labi izskatās un arī balss ļoti laba. Ralfs- super šovi, izcēlās ar prasmi apvienot savu dziedāšanas prasmi ar dejotājām, kurām par maz bija pateikts-paldies!īpaši Ralfa programmās. Emīlija- jaunākā konkursā ne ar vieglāko repertuāru, stilistu nepārdomātu vizuālo tēlu( varēja būt daudz savādāk), bet BALSS tembrs!!! Pelnīta uzvara!!! Pacenšaties noņemt visu vizuālo, uzlikt austiņas un noklausīties TIKAI DZIEDĀJUMU.Mani draugi no Itālijas pateica- jauna, bet ar perspektīvi, un vienīgā, ko novērtēja ar uzslavu."
