Ogrēniete bauda unikālu ziemas piedzīvojumu, kas pieejams tikai divās vietās Latvijā, tostarp - Ogrē

Viktorija Slavinska-Kostigova
Ogrēniete bauda unikālu ziemas piedzīvojumu, kas pieejams tikai divās vietās Latvijā, tostarp - Ogrē
Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva
Ogrēniete bauda unikālu ziemas piedzīvojumu, kas pieejams tikai divās vietās Latvijā, tostarp - Ogrē

Viktorija Slavinska-Kostigova

Dziedātāja, vokālā pedagoģe, Ogres teātra aktrise Ieva Mora savā Facebook profilā dalījusies ar spilgtiem iespaidiem par ilgi lolotu ziemas piedzīvojumu – braucienu “Sniega suņu” pajūgā Ogres Zilajos kalnos. Aktrise atklāj, ka doma par šādu pieredzi ģimenē bijusi jau sen: “Viens no ziemas piedzīvojumiem, ko jau sen kopā ar ģimeni gribēju izbaudīt ir brauciens “Sniega suņu” pajūgā!” Beidzot iecere piepildījusies, un, kā viņa pati raksta, tas bijis “īsts piedzīvojums!” Latvijā šādu ziemas piedzīvojumu iespējams baudīt vien divās vietās – Ogrē un Cēsīs.

Ierodoties saimniecībā, ģimeni sagaidījuši haskiji un malamuti – kopā 22 suņi. Turklāt saimniecībā esot vēl vairāk četrkājaino draugu. Īpašu pārsteigumu sagādājis tas, ka brauciens nav pasīva sēdēšana ragavās: “Un nav tā, ka saimnieks vada pajūgu, bet Tu tikai sēdi – nekā tāda, pajūga vadība jāņem pašam savās rokās!”

Suņi esot ļoti labi apmācīti un precīzi zina savus pienākumus. Pajūgu vadījis arī aktrises deviņgadīgais dēls, un, kā mamma ar lepnumu norāda, viņam tas lieliski izdevies. Ģimene izbraukājusi trasi Ogres Zilajos kalnos, kā arī iepazinusies ar katru suni tuvāk – tos drīkst glaudīt un ar tiem spēlēties.

Tomēr līdzās sajūsmai aktrise savā ierakstā pievērš uzmanību arī nopietnai problēmai. Viņa uzsver, ka haskiji, lai arī ļoti mīlīgi un draudzīgi, ieņem 1. vietu topā “Suņi, no kuriem visbiežāk saimnieki atsakās vai pamet”. Iemesls – viņu temperaments un milzīgā enerģija.

mceu_35124394011772176556158.jpg

Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva

Kā raksta Ieva Mora, haskiji ir “ļoti lieli dauzoņas un ar tiem ir ļoti grūti tikt galā”. Ikdienā tie ir gatavi noskriet pat 100 kilometrus. Ar vienkāršu izskriešanos dārzā nepietiek – “dārzs tiks uzarts”, turklāt garlaikots suns spēj pārlēkt pat 2,5 līdz 3 metrus augstu sētu. Arī turēšana dzīvoklī neesot prātīgs risinājums – atstājot suni vienu mājās, var nākties atgriezties pie izvandīta mājokļa.

“Haskiji ir suņi ar kuriem ir jānodarbojas visu laiku!” viņa uzsver. Arī saimniecībā “Sniega suņi” daži suņi nonākuši tieši tāpēc, ka iepriekšējie saimnieki no tiem atteikušies. Taču aktrise pauž prieku, ka šeit dzīvnieki atraduši gādīgus un atbildīgus saimniekus, kuri ar viņiem ir kopā ik dienu.

mceu_77641515531772176619468.jpg

Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva

Sarunās ar “Sniega suņu” saimniekiem noskaidrots, ka aptuveni 85% klientu ir ārzemnieki un tikai 15% – vietējie iedzīvotāji. Latvijā šādu ziemas piedzīvojumu iespējams baudīt vien divās vietās – Ogrē un Cēsīs.

Noslēgumā aktrise atzīst, ka tas nav lēts prieks, tomēr izmaksas ir saprotamas, ņemot vērā rūpes, kas nepieciešamas tik daudziem suņiem. “Piedzīvojums ir tā vērts. Un suņuki ir jauki un mīlīgi bezgala!” viņa raksta.

mceu_39671219021772176594861.jpg

Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
