Ierodoties saimniecībā, ģimeni sagaidījuši haskiji un malamuti – kopā 22 suņi. Turklāt saimniecībā esot vēl vairāk četrkājaino draugu. Īpašu pārsteigumu sagādājis tas, ka brauciens nav pasīva sēdēšana ragavās: “Un nav tā, ka saimnieks vada pajūgu, bet Tu tikai sēdi – nekā tāda, pajūga vadība jāņem pašam savās rokās!”
Suņi esot ļoti labi apmācīti un precīzi zina savus pienākumus. Pajūgu vadījis arī aktrises deviņgadīgais dēls, un, kā mamma ar lepnumu norāda, viņam tas lieliski izdevies. Ģimene izbraukājusi trasi Ogres Zilajos kalnos, kā arī iepazinusies ar katru suni tuvāk – tos drīkst glaudīt un ar tiem spēlēties.
Tomēr līdzās sajūsmai aktrise savā ierakstā pievērš uzmanību arī nopietnai problēmai. Viņa uzsver, ka haskiji, lai arī ļoti mīlīgi un draudzīgi, ieņem 1. vietu topā “Suņi, no kuriem visbiežāk saimnieki atsakās vai pamet”. Iemesls – viņu temperaments un milzīgā enerģija.
Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva
Kā raksta Ieva Mora, haskiji ir “ļoti lieli dauzoņas un ar tiem ir ļoti grūti tikt galā”. Ikdienā tie ir gatavi noskriet pat 100 kilometrus. Ar vienkāršu izskriešanos dārzā nepietiek – “dārzs tiks uzarts”, turklāt garlaikots suns spēj pārlēkt pat 2,5 līdz 3 metrus augstu sētu. Arī turēšana dzīvoklī neesot prātīgs risinājums – atstājot suni vienu mājās, var nākties atgriezties pie izvandīta mājokļa.
“Haskiji ir suņi ar kuriem ir jānodarbojas visu laiku!” viņa uzsver. Arī saimniecībā “Sniega suņi” daži suņi nonākuši tieši tāpēc, ka iepriekšējie saimnieki no tiem atteikušies. Taču aktrise pauž prieku, ka šeit dzīvnieki atraduši gādīgus un atbildīgus saimniekus, kuri ar viņiem ir kopā ik dienu.
Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva
Sarunās ar “Sniega suņu” saimniekiem noskaidrots, ka aptuveni 85% klientu ir ārzemnieki un tikai 15% – vietējie iedzīvotāji. Latvijā šādu ziemas piedzīvojumu iespējams baudīt vien divās vietās – Ogrē un Cēsīs.
Noslēgumā aktrise atzīst, ka tas nav lēts prieks, tomēr izmaksas ir saprotamas, ņemot vērā rūpes, kas nepieciešamas tik daudziem suņiem. “Piedzīvojums ir tā vērts. Un suņuki ir jauki un mīlīgi bezgala!” viņa raksta.
Attēls no Ievas Moras personīgā arhīva