Dziesma, kas sākumā guvusi atzinību J. Kalniņas draugu un paziņu - mūzikas profesionāļu - lokā, radīta, iedvesmojoties no latviešu folkloras un mīlestības pret savas tautas tradīciju mantojumu. Tā ir gan dvēseliska un pacilājoša, gan patriotiska kompozīcija, kas satur vēstījumu par, autoresprāt, latvieša dziļāko kodolu - dziesmu, dabu, darbu un Dievu.
Mūzika ir J. Kalniņas autordarbs, bet vārdi smelti latviešu dainās. Dziesmas raksturs ir mierīgs un lirisks, skanējums maigs un silts. Mūziķe norāda uz vērā ņemamu profesionāļu ieguldījumu skaņdarba tapšanā: skaņdarba aranžētājs, miksētājs un māsterētājs, kā arī taustiņinstrumentālists ir Raimonds Bičus; ievadā skan Raimonda Macata čella soloimprovizācija; eksotisku skanējumu kompozīcijai piešķir bambusa flautas improvizācijas Kārļa Rudras Jirgena izpildījumā.
Dziesmai ir arī videoklips, kura idejas autore ir mūziķe pati, bet režisors un operators ir Eduards Siliņš. Videoklipa centrā ir daba, lauki, Ogres upe un dziedātāja pati, kura ir tērpusies savā tautastērpā. Blūze ir mantota no viņas vecvecmāmiņas, kura to savā jaunībā ir darinājusi, gatavojoties dziesmu svētkiem. Tautastērps piešķir vizuālajam materiālam spēcīgu latvisko vēstījumu.
Mūziķe dalās savās sajūtās: "Rudens un ziemas mija ir laiks, kad domās un sajūtās jo sevišķi satiekos ar savām saknēm un savu latvietību. Tā man ir svarīga un tā, pateicoties manu vecāku un vecvecāku gādībai, man ir vijusies cauri jau no agras bērnības, stipra un nesaraujama kā lina diegs. Tagad vēlos to nest tālāk, tādēļ tinu savu dziesmu kamolīti un dāvāju savu pirmo dziesmu savai mīļajai Latvijai un latviešiem. Video ir filmēts manās mājās – manā mīļajā Ogrē un Ciemupes pusē, kur ir manas dzimtas mājas. Viss dziesmas radošais process ir bijis ļoti personisks."
J. Kalniņa ir profesionāla dziedātāja, šobrīd strādā vienā no Latvijas profesionālajiem koriem kā kora vokāliste un paralēli tam darbojas mūzikas pedagoģijā. Viņas hobijs ir dziesmu komponēšana, un nu dziesmas ir uzrakstītas tik daudzas, ka ir laiks tās apkopot albumā. Dziesma "Mana tautasdziesma" ir mūziķes topošā debijas albuma pirmais singls. J. Kalniņai patīk dažādi mūzikas stili, un albums nebūt neplānojas būt tautiskās noskaņās, taču dziļš un dvēselisks gan, vēsta mūziķe.