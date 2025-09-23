Otrdiena, 23.09.2025 13:33
Vanda, Veneranda, Venija
Otrdiena, 23.09.2025 13:33
Vanda, Veneranda, Venija
Pirmdiena, 22. septembris, 2025 14:17

Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā

Ogres Centrālā biblioteka
Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā
Foto: OCB
Pirmdiena, 22. septembris, 2025 14:17

Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā

Ogres Centrālā biblioteka

17. septembrī Cēsu 2. pamatskolā norisinājās Skaļās lasīšanas sacensības Vidzemes reģiona starpfināls.
Ogres novadu sacensībās pārstāvēja Ogres Centra pamatskolas 6. klases skolēns Haralds Skraucis, kas uzstājās ar Agneses Vanagas stāsta “Plastmasas huligāni” fragmenta lasījumu.

Novada sacensībā, kas aprīlī norisinājās Ogres Centrālajā bibliotēkā, Haralds tika kronēts par Ogres novada labāko skaļo lasītāju, un nu panākumu sarakstam pievienots Vidzemes reģiona vicečempiona tituls, kas ļaus piedalīties arī sacensību finālā.
Priecājamies un lepojamies ar Haralda panākumiem un ar nepacietību gaidām 11. oktobri, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā norisināsies Skaļās lasīšanas superfināls.
Īpašs paldies Haralda Skrauča skolotājai Regīnai Hanzenai par atbalstu un skaļā lasītāja sagatavošanu.
Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā
Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā
Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā
Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?