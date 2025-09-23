Ogrēnietis Haralds Skraucis iekļūst Skaļās lasīšanas sacensības finālā

Novada sacensībā, kas aprīlī norisinājās Ogres Centrālajā bibliotēkā, Haralds tika kronēts par Ogres novada labāko skaļo lasītāju, un nu panākumu sarakstam pievienots Vidzemes reģiona vicečempiona tituls, kas ļaus piedalīties arī sacensību finālā.
Priecājamies un lepojamies ar Haralda panākumiem un ar nepacietību gaidām 11. oktobri, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā norisināsies Skaļās lasīšanas superfināls.
Īpašs paldies Haralda Skrauča skolotājai Regīnai Hanzenai par atbalstu un skaļā lasītāja sagatavošanu.