Ogrēnietis starp SkillsLatvia 2024 finālistiem web tehnoloģijās un datortīklu administrēšanā Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 pēdējo prasmju konkursu “Web tehnoloģijas” un “Datortīklu administrēšana” pusfinālos labākos rezultātus un vietu finālā izcīnīja 12 jaunie profesionāļi no desmit profesionālās izglītības iestādēm. Pusfināli norisinājās Jelgavas tehnikumā. Prasmju konkursā “Datortīklu administrēšana” savas prasmes un zināšanas finālā demonstrēs seši jaunie profesionāļi: Kristaps Dombrovskis no Jelgavas tehnikuma, Markuss Strods no Ogres tehnikuma, Mikus Alfrēds Kļaviņš no Rīgas Tehniskā koledžas, Ņikita Rogovs no Rēzeknes tehnikuma, Denijs Valts Veidemanis no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas un Ričards Stasis no Liepājas Valsts tehnikuma.