Skola nemitīgi apsver nākamos attīstības soļus. Viens no šādiem soļiem ir Google Chromebook datoru testēšana Latvijā. 9. aprīlī skola saņēma deviņus ražotāja ACER piegādātus testa datorus. Šie datori darbojas ar operētājsistēmu Chrome OS, ne ierasto Microsoft Windows.
Testēšanas mērķis ir novērtēt ierīces piemērotību latviešu valodas lietojumam un ikdienas mācīšanas un mācīšanās darba vajadzībām. Šāda testēšana ir priekšnosacījums, lai Google Chromebook pilnā mērā būtu pieejama arī Latvijas lietotājiem. Testēšanu veic septiņi skolas pedagogi un divi skolēni.
Ogres novada pašvaldība veikusi mērķtiecīgu darbu, lai veidotu vienotāku tehnoloģiju vidi novada izglītības sistēmā. Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: "Esam gandarīti, ka viena no Ogres novada skolām piedalās testēšanas procesā. Ogres novada izglītības iestādes izvēlējušās pareizu pieeju un tehnoloģijas attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Labi iesāktais darbs jāturpina arī apvienotā Ogres novada ietvaros".
Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs: "Testēšanas procesā iesaistāmies, lai stiprinātu mūsu skolotāju prasmes un gūtu jaunu pieredzi darbā ar operētājsistēmu Chrome OS. Ja mākoņrisinājumos balstītas ierīces ir nākotne, tad mēs vēlamies būt šīs nākotnes daļa".
Informāciju sagatavoja Ogres 1 vidusskola.