No 4.-8.augustam notika virtuālā Eiropiāde un noslēguma dienā 8.augustā Eiropiādes oficiālajā Facebook portālā  tika ievietots video, kurā apkopoti visu kolektīvu iesūtīto video fragmenti un Starptautiskās Eiropiādes komitejas prezidenta Rüdiger Hess paziņojums par šā gada virtuālās Eiropiādes video konkursa uzvarētāju šeit:  Un tie izrādās esam MĒS - Ogres 1.vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Viznīts"!

Konkursā tika vērtēts ne tikai kopējais “like” skaits pie katra kolektīva video, bet arī kolektīva tautas tērpi, prezentējot savu valsti, kā arī video priekšnesuma un paša video kvalitāte. Esam ļoti ļoti priecīgi par šo uzvaru virtuālajā Eiropiādē!


Vēlamies sirsnīgi patiekties visiem, kas mūs atbalstīja un priecājamies, ka arī šajā laikā, neskatoties uz visām grūtībām, mums ir izdevies gan būt kopā, gan dejot, gan paveikt kaut ko paliekošu un radīt prieku sev un citiem! Ļoti ceram, ka nākamgad Eiropiādē mums vairs nebūs jāpiedalās virtuāli, bet mums būs iespēja 2022. gada jūlijā doties uz Klaipēdu, kur paredzēts 57.Eiropiādes festivāls.


Informāciju sagatavoja Daina Pelēce, Ogres 1.vidusskolas BJDK "Viznīts" vadītāja

