Video tiešraidē 9. klašu skolēni un vecāki uzzinās, kāds izskatās nākotnes darba tirgus, kādas ir pieprasītākās profesijas un prasmes darba tirgū, būs iespēja gūt priekšstatu par savus talantu, vēlmju un interešu izzināšanu, izmantojot skolas psihologa un karjeras konsultanta konsultācijas.
Video tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tiem.
Ar klausītājiem runās skolas karjeras konsultantes Agnese Slišāne un Ramona Ķiesnere, skolas psihologs Jolanta Lamstere.
15. marta video tiešraide ir otrā no trim ieplānotajām, nākamā norisināsies 22. martā plkst. 18.00, tās tēma - "Kā uzrakstīt kvalitatīvu motivācijas vēstuli?". Gaidīsim 9. klašu skolēnu un viņu vecākus video tiešraidē!
8. marta video tiešraidi vari noskatīties šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres 1. vidusskolas administrācija
Aicinām noskatīties Ogres 1. vidusskolas 11.b klases skolēna Toma Antona video uzrunu: