Video tiešraidē 9. klašu skolēni un vecāki uzzinās par 9. klases noslēgumu, iegūs informāciju par Ogres 1. vidusskolu, mācību darba un ārpusstundu darba organizāciju tajā. Skolas vadība pastāstīs par to, kā vidusskolēns plāno savu vidusskolas pieredzi. Skatītāji uzzinās par uzņemšanas nosacījumiem vidusskolā.
Video tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz tiem.
Ar klausītājiem runās skolas direktors Igors Grigorjevs, direktora vietnieces Irina Grigale un Nora Heinrihsone.
8. martā plkst. 18.00 video tiešraide ir viena no trim ieplānotajām.
15. martā plkst. 18.00 9. klašu skolēni un vecāki tiek aicināti uz video tiešraidi "Kā domāt par savu nākotni darba tirgū, kā veidot savu vidusskolas pieredzi?".
22. martā plkst. 18.00 9. klašu vecākus un skolēnus gaidīsim video tiešraidē "Kā uzrakstīt kvalitatīvu motivācijas vēstuli?".
Informāciju sagatavoja Ogres 1. vidusskolas administrācija
Aicinām noskatīties Ogres 1. vidusskolas 10. klases skolnieces Kitijas Jeršovas video uzrunu: