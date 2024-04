Ogres apvienotais koris UPE pošas XV Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem ASV

Pošoties svētkiem, pirmo reizi vienā korī apvienojušies Ogres novada Kultūras centra jauktā kora OGRE, sieviešu kora RASA, jauktā kora GRĪVA, Ogres Skolotāju kamerkora un jauniešu kora IMPULSS dziedātāji. Kori vada un svētkiem gatavo Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Ogres koru apriņķa virsdiriģente Aira Birziņa.



Šis ir unikāls projekts, kas apvieno vienas pilsētas 5 koru dalībniekus, kā arī stiprina amatiermākslas kolektīvu turpmākās darbības nodrošināšanu Ogrē. Apvienotajam korim izvēlēts nosaukums UPE. Šāds nosaukums radies, jo Ogres pilsētu izdaiļo tās upes, Daugava un Ogre. Cauri pilsētai tek arī mazās upītes – Norupīte, Urga un Lebiņa. Kora izpildītās dziesmas plūst, kā upes ūdeņi – reizēm līgani un rāmi, bet reizēm strauji un līkumaini.



Dziedātāji uz pirmo mēģinājumu sanāca 11. martā. Pa šo laiku notikušas regulāras tikšanās un apgūta svētku programma. ASV dziesmu svētku repertuārs ietver daļu no 2023. gadā plānoto XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku repertuāra, kā arī diasporas komponistu darbus.



Kora vadītāja un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Ogres koru apriņķa virsdiriģente Aira Birziņa atklāj, ka daļu no svētku repertuāra kora dalībnieki jau pārzināja, līdz ar to vairākas dziesmas mēģinājumu procesā vajadzēja tikai atkārtot, taču bija arī daži jaundarbi, kuru nošu rakstā, skaņu augstumos un ritmā dažviet bija atrodami izaicinājumi, kas retāk sastapti iepriekš dziedātās kora dziesmās. “Ir patiess prieks, ka izsludinot pieteikšanos apvienotajam korim, no Ogres dziedātajiem saņemta tik liela atsaucība,” norāda Aira Birziņa.



38 Ogres apvienotākora UPE dziedātāji uz Amerika Savienotajām Valstīm dosies jau 26. jūnijā, lai piedalītos svētku mēģinājumos un uzstātos kopkora koncertā 3. jūlijā, St. Paulu, Minesotā, kas notiks iespaidīgajā ORDWAY mūzikas teātra zālē.



Ogres apvienoto kori UPE braucienā uz XV Vispārējie dziesmu un deju svētki Amerikā atbalsta Ogres novada pašvaldība un Valsts Kultūrkapitāla fonds.