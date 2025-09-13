Ogres Baltajā valdorfskolā atsāksies Pasaku rīti bērniem

Kāpēc Pasaku rīti bērniem ir tik svarīgi? Pasaka nav tikai stāsts – tā ir dzīves pieredze, kas bērnam palīdz izprast pasauli. Klausoties pasakās, bērni izdzīvo dažādas situācijas, kas viņus gatavo dzīvei, jo pasaka runā tieši ar zemapziņu un dvēseli.
Pasaku rītā ģimenes ar bērniem tiek aicinātas kopā piedzīvot pasakas spēku. Pasākumos pasaka savijas ar muzikāli ritmisku daļu, kas sasaucas ar gadalaiku vai konkrētu notikumu, un radošu darbošanos ar rokām. Tā bērni ne tikai klausās, bet arī paši rada, piedzīvo un nes sev līdzi pasakas spēku, skaidro skolas pārstāvji.
Valdorfa pedagoģijā pasaka tiek dēvēta par “maizi bērna dvēselei” – tā attīsta iztēli, stiprina iekšējo drošības sajūtu un sagatavo bērnu dzīvei. Klausoties un līdzdarbojoties, bērns pasaku nes sevī kā atbildes uz jautājumiem, kas dzīvē vēl tikai nāks.
Pasaku rīta struktūra: muzikāli ritmiska ieskaņa – bērni tiek ievesti stāsta noskaņā; galda leļļu izrāde – pasaka atdzīvojas tēlos un kustībā; radoša darbošanās ar rokām – bērni paši radot nostiprina piedzīvoto.
Šī mācību gada pirmais Pasaku rīts notiks 21. septembrī plkst. 11.00 ar galda leļļu izrādi “Putnu bulbulis” – stāstu par uzticību, iekšējo spēku un to, kā pat mazs, trausls putniņš var nest sevī lielu gudrību. Šis stāsts bērniem ļauj droši izdzīvot dzīves situācijas, kas māca drosmi un uzticēšanos savai sirdsbalsij, stāsta skolā.
"Būsim pateicīgi par ziedojumiem, kas palīdzēs turpināt Pasaku rītu tradīciju un organizēt citus pasākumus," norāda skolas pārstāvji. Pieteikšanās uz pirmo pasākumu iespējama Ogres Baltās valdorfskolas "Facebook" kontā.