Kā tas notiek ikdienā?
Pirmsskolā ir divas grupiņas: mazie un lielie. Mazie, 1,5 – 2 gadus vecie ķipari, vērojot un rotaļājoties pamazām, savā ritmā pierod pie grupas sadzīves. Savukārt lielo grupā ir atšķirīga vecuma bērni – no 3 līdz 7 gadu vecumam, tas ir viens no Valdorfpedagoģijas principiem. Ir brīnišķīgi vērot, kā bērns mācās no bērna, kā lielais draugs aizsien mazajam zābaciņu – un pēc pāris gadiem mazais nodod šo prasmi jau nākamajam. Lielie palīdz mazajiem iejusties, ierāda rotaļas un grupas kārtību. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc skolu izvēlējušās veselas 12 daudzbērnu ģimenes: brāļiem un māsām ir iespēja ikdienā būt kopā.
Baltās skolas pasaule ir bērnu fantāzijas lidojuma pasaule. Tajā dzīvo rūķi, notiek brīnumi; katru dienu ir iespēja brīvi spēlēties. Bērnu personība ir pirmajā vietā, katram tiek piedāvātas atbilstošas izvēles iespējas. Kaut vai šāds svarīgs sīkums: ikvienam bērnam brokastīs tiek uzdots jautājums: “Ko tu šodien vēlies ēst?”, un izvēle allaž tiek respektēta.
Pedagoģijā būtiska loma ir pasakām un dziesmām, kā arī nemainīgam ikdienas ritmam, kas rada bērniem lielu drošības sajūtu. Skola rūpējas ne tikai par katra bērna garīgo potenciālu, bet palīdz iepazīt un sajust savu ķermeni. Nozīmīga ir sajūtu dzīves un estētiskās gaumes attīstīšana. Mājīgums un skaistums, jo īpaši pašu rokām radīts skaistums, ir skolas vides būtiska, neatņemama daļa.
Skolas pamatvērtības – mācīšanās, latviskums, daba
Bez šaubām, skolas lielākā vērtība ir pedagogi. Skolas kodolu veido 11 darbinieki – draudzīgs, atbalstošs kolektīvs ar skaidru redzējumu par pedagoģijas mērķiem. Skolas pamatvērtības ir mācīšanās, latviskums un daba: īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu gadskārtu kalendāram, tautas tradīcijām. Pamatvērtības tiek paturētas prātā ikvienā darbībā: mazo bērnu mierīgajos ikdienas rituālos, lielāko bērnu mācībstundās un pārgājienos pa Zilajiem kalniem, kā arī interešu izglītības nodarbībās skolēniem – sportā, mākslā, mūzikā, klusuma skolā un koka darbos.
Baltās skolas bērnu vecākiem ir nācies iepazīties ar tādiem vārdiem kā antroposofija un eiritmija. Ne tikai iepazīties vien, bet arī pašiem izmēģināt, kā tie strādā: vecāki, atbalstot savus bērnus un pedagogus, darbojas kā kopiena, palīdzot realizēt kopīgos mērķus. Baltajā skolā visi lūkojas vienā virzienā, kurā vēlas saskatīt bērnu, novada un valsts nākotni. Skolas pamatu veido ticība, ka bērni, kas aug laimīgi un mīlēti, spēs darīt mūsu pasauli labāku, brīvu no varaskāres un varmācības.
Apgūtas daudzveidīgas jaunas prasmes
Divi gadi – maz vai daudz? Bērnam pirmie divi dzīves gadi ir neiedomājami intensīvas augšanas un attīstības periods. Arī Baltā skola kopš dzimšanas ir kļuvusi savas trīs reizes “smagāka” un lepojas ar šo bagātīgo pieaugumu. Skola darbību uzsāka ar trim pirmklasniekiem un desmit zinātkāriem pirmsskolas bērniem. Otrajā mācību gadā mājīgajās pirmsskolas telpās ik dienas kopā sanāk 34 bērni, bet skolas klasēs – 17 skolēni, kas apgūst 1., 2. vai 3. klases vielu. Pavisam – 51 bērns no 37 ģimenēm!
Tāpat kā zinātkārs mazulis, Baltā skola divos gados ir apguvusi daudzveidīgas jaunas prasmes, īstenojot ilgtermiņa (160 stundu!) pedagogu tālākizglītības kursu par Valdorfpedagoģiju un daudzus īsākus kursus pedagogiem un vecākiem par bērnu izglītošanu un audzināšanu. Skola ir uzņemta biznesa inkubatorā un ir īstenojusi Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.
Skolas dibinātāji, pedagogi un audzēkņu vecāki sirsnīgi pateicas Ogres novada pašvaldībai par sadarbību un atbalstu, kopīgi veidojot mūsu bērniem un mūsu novadam labāku nākotni!
Lai mums izdodas veidot nākamo paaudzi tā, kā reiz iecerēja antroposofijas pamatlicējs, filosofs Rūdolfs Šteiners, kurš patiesi mīlēja cilvēkus un aicināja: “Cauraud sevi ar fantāzijas spēju, radi drosmi pret patiesību, asini savas jūtas dvēseliskai atbildībai!”